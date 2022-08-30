遭指吃大錢又不受控 數位部駁斥

數位發展部27日正式掛牌，針對今（30）日有媒體社論指出數位部「吃大錢又不受控」，數位部嚴正駁斥，並強調成立數位部是朝野共識，在前瞻特別預算中僅占7.6％，用於資安建設與改善偏鄉數位落差。數位部長唐鳳強調，「不受控」等情形絕對不會發生。

針對媒體社論提出「吃大錢又不受控的數位部」一文，唐鳳表示，所謂「統一事權是走政府回頭路，應該只需在科技部成立數位發展司」等說法，這是對政府組織改造與數位發展潮流的誤解。

唐鳳指出，前行政院長張善政就曾多次公開主張，應該成立部會等級的「數位創新委員會」，並列入競選2020年國民黨總統候選人的政見，另外，國民黨16位立法委員、民眾黨團、時代力量黨團，也都有提出《數位發展部組織法》草案，可見是朝野政黨都贊成，也認為應該推動的國家重要政策。

此外，針對數位部明年總預算達218億，數位部再強調，前瞻特別預算八年8400億元，總額已經由立法院審查通過框列，用途也已經限定「綠、數、水、道、鄉」與「少子化」「食安」與「人才培育」等8項建設。

唐鳳指出，明年開始的第四期（112年-113年）前瞻基礎建設特別預算2102億元，數位部主責其中數位建設約160億元，佔7.6％，主要是延續第三期計畫，分別投資在強化國家資安建設，以及改善偏鄉數位落差提升數位人權。

唐鳳說，這些經過審查框列限定用途的前瞻特別預算，日後的執行依然受到立法院審查監督與監察院審計，並不會有所謂吃大錢、不受控的情況發生。

唐鳳也說，根據立法院通過的組織法，數位部的司署長雖可進用非事務官的專業學者，但目前全都是進用常任文官，各司署編制內如有聘用人員，也都全權由這些常任文官的司署長進用與調度指揮，嚴守行政中立。外界傳言的「不受控」等情形，絕對不會在數位部發生。

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