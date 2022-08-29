國內8月CCI升至63.08 終結連六降

中央大學台灣經濟發展研究中心29日發布8月消費者信心指數（CCI）調查的總數為63.08點，與7月相比上升0.03點，終結連續六個月下降趨勢，但該中心認為，由於回升的幅度微小，可等同是持平看待。

台經中心這次調查六項分項指標中，購買耐久財和國內經濟景氣兩項指標上揚，物價水準下降 ，另外三項指標持平，包括庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機。

台經中心指出，全球通膨壓力仍未見緩和，尤其美國聯準會（Fed）連續鷹派升息對抗，市場預期9月將再升3碼（1碼是0.25個百分點）的機率高，影響所及，美歐需求放緩影響愈積愈大，勢將衝擊消費、投資，甚至削弱經濟成長。

Fed鷹派升息不利消費及經濟，將直接衝擊出口導向經濟體，台經中心指出，由於美國為進口大國，若延續需求減緩，將不利台灣第三季和第四季出口，其中7月外銷訂單已轉為衰退，8月看來表現仍難翻紅，因此雖然8月未來半年國內經濟景氣指標上升0.15點至79.7點，但預料後續表現將回落。

8月上升幅度最多的指標是未來半年購買耐久性財貨時機的109.4點、月升0.4點。台經中心認為，房地產具有抗通膨的特性，但面對升息效應，加上未來經濟不確定性疑慮，讓購屋信心可能被削弱。

至於未來半年國內物價水準指標為26.5，略降0.4，來到近14年最低。未來半年投資股票時機持平在24.8，仍位於歷史低點。未來半年家庭經濟狀況及來半年國內就業機會也各持平在74.35點及63.7點。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀（低於100），僅「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀（高於100）。