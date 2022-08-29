柬埔寨3人遭槍擊 外交部證實為台灣民眾

外交部證實，有3名台灣人在柬埔寨遭槍擊身亡，外交部發言人歐江安呼籲，柬埔寨至今仍維持紅色旅遊警戒，因治安及詐騙集團氾濫，應避免前往，如果受困當地，請儘速與駐胡志明市辦事處聯繫。

柬埔寨媒體指出，金邊一處公寓有槍擊命案，3名台灣男性遭槍擊身亡，身份須待家屬指認。

歐江安指出，駐胡志明市辦事處在接獲相關訊息後，第一時間即向柬埔寨政府及當地台商同步查證，之後經由台灣警政單位的協助，已確認3名疑遭槍擊身亡的男性確實均為台灣人，至於案發細節正由警方持續調查中。

外交部除將提供當事人家屬所需的必要協助外，駐處也將持續與柬埔寨政府有關單位保持密切聯繫與協調，掌握案情發展。

她強調，柬埔寨槍枝管制鬆散，黑槍氾濫情形嚴重，社會治安不佳，柬埔寨當局近來大力掃蕩境內不法詐騙及犯罪集團。外交部於2021年11月4日即對柬埔寨發布的紅色旅遊警示中特別說明，發生多起國人赴柬埔寨工作，卻發現任職公司從事線上博弈詐騙等不法行為，人身被限制行動，因此呼籲民眾赴柬埔寨工作前，須先查明公司是否合法、慎防觸犯法律並注意人身安全。

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