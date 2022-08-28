減碳搶綠電 台電、中油進軍離岸風電

國發會公布2050淨零碳排路徑之後，能源及產業部門都必須減碳，台電及中油的國營事業自身用電量多及碳排放量較多，為解決減碳難題，將投資區塊開發風場，結合某丹麥開發商投資區塊開發風場，台電及中油成為風場股東後，盼能獲得優先承購綠電權，藉此降低企業碳排放。



據悉，中油與台電已經與某丹麥開發商洽談合作細節中，最終將敲定簽署合作備忘錄，讓國營事業可以優先簽署購售電合約CPPA，不過最終承購綠電數量，仍需以風場在區塊開發項目中獲配容量，再依投資比例取得綠電，預估在年底經濟部公布區塊選商結果後將明朗化。



中油高層透露，為達到淨零碳排，將調整各項事業部的生產目標，逐漸降低煉製汽油、柴油等比例，轉而生產高值化的石化原料，提供半導體、通訊及儲能設備等材料，煉製過程也會投入碳捕捉。此外，也會從國外進口綠氫，最後則是購買綠電。



知情人士說，中油在購售電合約意向書當中，希望能在新風場建設中成為股東，股權上占有一定比例，並且能以投資金額獲取一定比例綠電，現在正在進行合資比例談判中，投資規劃後續才會公開。



至於台電部分，由於新版《氣候變遷因應法》將把發電排碳量直接計算在用電大戶身上，台電不必直接承擔民間減碳壓力，不過台電需負擔自身用電，包含廠內用電、營業所等場域用電，台電自身也是排碳大戶，因此必須使用綠電來降低碳足跡。



被問到會購買多少綠電，台電高層低調回應，目前有和多家開發商洽談中，不過仍處於合約討論階段，相關細節受限於保密條款，僅能說積極在找尋綠電，希望協助台電在減碳的路上，增加更多綠電使用。