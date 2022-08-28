8/28疫情｜本土＋26,450例 境外＋315例

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增26,765例COVID-19確定病例，分別為26,450例本土個案及315例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

指揮中心表示，今日新增之26,450例本土病例，為11,993例男性、14,446例女性、11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5,695例)，臺北市(3,273例)，臺中市(3,080例)，桃園市(2,928例)，高雄市(2,071例)，臺南市(1,684例)，彰化縣(1,117例)，新竹市(825例)，新竹縣(810例)，苗栗縣(678例)，屏東縣(624例)，宜蘭縣(596例)，雲林縣(533例)，花蓮縣(508例)，基隆市(503例)，嘉義縣(431例)，南投縣(350例)，嘉義市(265例)，臺東縣(239例)，澎湖縣(117例)，金門縣(108例)，連江縣(15例)。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為21例男性、10例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月1日至8月25日，死亡日期介於6月17日至8月25日。

指揮中心說明，今日新增315例境外移入個案中，為172例男性、143例女性；年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自越南及美國(各5例)，菲律賓及葡萄牙(各4例)，阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、泰國及韓國(各2例)，印度、挪威、柬埔寨及沙烏地阿拉伯(各1例)移入，另285例感染國家調查中。入境日期介於今年7月28日至8月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,037,497例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,808,535例排除)，其中5,221,585例確診，分別為27,014例境外移入、5,194,517例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,844例COVID-19死亡病例，其中9,828例本土，個案居住縣市分布為新北市2,102例、臺北市1,103例、臺中市983例、高雄市921例、臺南市763例、桃園市741例、彰化縣566例、屏東縣407例、雲林縣311例、南投縣293例、苗栗縣234例、嘉義縣230例、基隆市217例、宜蘭縣196例、花蓮縣162例、嘉義市161例、新竹縣154例、臺東縣140例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（中時新聞網 中時、 鄭郁蓁 、中時新聞網、 莊楚雯）

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