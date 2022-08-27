8/27疫情｜本土+25,621 新北增逾5千例

疫情指揮中心27日公布國內新增25,901例COVID-19確定病例，分別為25,621例本土個案及280例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,621例本土病例，為11,493例男性、14,115例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（5,539例），台北市（3,167例），桃園市（2,976例），台中市（2,952例），高雄市（2,076例），臺南市（1,545例），彰化縣（977例），新竹縣（767例），新竹市（733例），苗栗縣（653例），屏東縣（620例），宜蘭縣（567例），雲林縣（516例），花蓮縣（509例），基隆市（440例），南投縣（396例），嘉義縣（371例），台東縣（272例），嘉義市（271例），澎湖縣（132例），金門縣（119例），連江縣（23例）。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為22例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年5月15日至8月24日，死亡日期介於6月11日至8月24日。

指揮中心說明，今日新增280例境外移入個案中，為140例男性、140例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（29例），日本（10例），美國及泰國（各4例），菲律賓（3例），荷蘭、新加坡、英國及馬來西亞（各2例），印尼、德國、斯洛伐克及印度（各1例）移入，另218例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月26日。

延伸閱讀

圍堵BA.5免疫逃脫 升級版疫苗問世

10月邊境鬆綁 有望開放團客

8月底BA.5破萬？莊人祥推估疫情升溫時機