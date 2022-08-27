數位部揭牌 唐鳳廣邀好手:不看學歷看戰力

數位發展部今（27）日上午舉行揭牌暨部長布達典禮，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等貴賓親自蒞臨，共同見證我國數位發展的重要里程碑。數位部首任部長唐鳳表示，期許成為台灣數位發展的「馬達」，也廣邀各界好手，加入數位部。

數位部設置六司兩署，包含數位產業署（產業署）、資通安全署（資安署），以及數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司等，並將籌設行政法人「國家資通安全研究院」。

唐鳳於揭牌典禮致詞時強調，面對Web3時代，引用雙城記曾說，最好時代也是最壞時代，先進工具會聯想到詐騙、炒作等，但也有很多藝術創作者、影響力憑證、多元認證身分工具等正面用途，數位應用的好壞是看怎麼使用。

唐鳳說，數位部工作是要運用這些工具達到核心理念，達到全民數位韌性，在疫情、天災等挑戰情況中撐得住，也在在打擊中快速恢復，並從中學習強化體制，不做監理、特許或是數位極權老大哥，而是透過社發、產發、突發等「3發」，進行社會共榮、產業轉型、應變韌性，也是全民數位韌性基礎。

唐鳳說，數位部六個司，藉由基礎建設分配通傳相關數位資源等，深化政府數位應用、國際參與、多元資料運用，強化全民守望相助。數位產業署會協助各行各業因應各個產業挑戰，增強產業韌性，強化應變能力，各界因應各種突發問題。

唐鳳說，數位部英文是MODA，希望成為馬達，擔任踩油門腳色，連結公民跟技術，加速全民數位發展，實現數位國家願景。

唐鳳也說，年底將成立資安院，透過資安院持續向民間徵才，彈性用人機制希望吸引數位專長好手，約聘比例在各黨團期許下，比各個部會來的高。

唐鳳說，數位部可以用實戰資通安全經歷，折算學歷，不會碩博士才能來，敘薪更有彈性，歡迎各方好手加入，不看學歷只看戰力。

數位部揭牌暨部長布達典禮27日上午在延平南路辦公大樓前舉行，由蘇貞昌先頒授任命令並交予印信給唐鳳，蔡英文及多位貴賓於台下見證布達典禮。隨後由蔡英文、蘇貞昌等貴賓，與唐鳳一起為數位部揭牌，完成揭牌儀式並合影留念。

在完成儀式後，由唐鳳擔任導覽，陪同蔡英文與蘇貞昌一行參觀數位發展部辦公室，唐鳳並展示使用手機行動憑證簽核的數位部第一份電子公文，展現數位部率先引進數位技術進行示範的角色定位。

數位部說，各國駐台使節以及多名曾登上唐部長TaiwanPlus節目的國際友人，也特別錄製影片，祝賀數位發展部成立，包括美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅、日本台灣交流協會代表泉裕泰、巴拉圭大使費卡洛，以及立陶宛經濟暨創新部部長Aurinė Armonaitė、YouTube創辦人陳士駿、日本網路之父村井純等人，影片陸續於數位部官網上線。