8/28前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/29（一）
|國產署記者會
|8/30（二）
|台積電技術論壇台灣場
2022建築園冶獎頒獎
|8/31（三）
|華碩Zenbook 17 Fold OLED發表會
宇隆召開股東臨時會改選九席董事
麗晶精品之夜封館開趴
|9/1（四）
|中經院發布2022年8月台灣採購經理人指數
勞動部基本工資審議
勞動部公布最新無薪假統計
|9/2（五）
|央行標售1,400億元364天期定存單
國際財經焦點
|8/29（一）
|美國8月達拉斯聯準銀行製造業指數
英國夏季銀行假日,金融市場休市
澳洲7月零售銷售
|8/30（二）
|美國6月標普凱斯席勒房價指數、8月消費者信心
歐元區8月消費者信心
德國8月CPI
日本7月失業率
|8/31（三）
|美國8月民間就業
歐元區8月CPI
法國第二季GDP終值、8月CPI
日本8月消費者信心
|9/1（四）
|美國8/27當周初領失業救濟金人數、8月ISM製造業PMI
美、歐元區、德、法、英、日8月製造業PMI終值
歐元區7月失業率
|9/2（五）
|美國8月非農業就業、8月失業率、7月工廠訂單
歐元區7月PPI
德國7月貿易盈餘
陸港澳焦點
|8/29（一）
|港股比亞迪電子、呷哺呷哺、農行、融創服務、復星醫藥公布第二季財報
|8/30（二）
|港股東航、南航、建行、工行、中行、海底撈、天齊鋰業公布第二季財報
|8/31（三）
|8月官方製造業、非製造業PMI
港股美圖、奈雪的茶公布第二季財報
2022年中國國際服貿會將在北京舉行，至9月5日
香港7月零售業銷貨額統計
|9/1（四）
|8月財新中國製造業PMI
中石化、中石油、中鋁、中國人壽等中概股將從紐交所退市
大陸對原產柬埔寨、寮國、尼泊爾和中非等16個最不發達國家的98％稅目產品實施零關稅
保險資產管理公司管理規定正式上路
台股一周焦點
|8/29（一）
|除息
|長榮鋼、大亞、立端等
|8/29（一）
|法說會
|國泰金、大洋、英業達
|8/30（二）
|除息
|川湖、力智、大成、漢來美食等
|8/30（二）
|法說會
|新光金、新纖、台星科、矽格、和碩等
|8/31（三）
|除息
|邦特、六角、錩新等
|8/31（三）
|法說會
|第一金、彰銀、新海、信大
|8/31（三）
|新股買賣
|汎銓
|9/1（四）
|除息
|豐祥-KY、偉詮電、由田等
|9/1（四）
|法說會
|兆豐金、來頡、萬泰科
|9/1（四）
|新股買賣
|天二科技
|9/2（五）
|除息
|禾聯碩、泓格等
|9/2（五）
|法說會
|美時