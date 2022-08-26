明年預算達218億惹議 數位部澄清

數位發展部將於明（27）日掛牌。行政院會25日通過明年度中央政府總預算案，數位部總預算達218億元，遭在野黨怒批太離譜。數位部籌備工作小組今（26）日澄清，大多為業務移撥，跟聘用人事費畫上等號實屬誤解。

數位部籌備工作小組26日透過新聞稿指出，數位部明年所編列預算總額，為數位部含兩署公務預算約57億元，其中含各部會移撥業務與預算約32億元，數位部預算佔行政部門總預算2兆7,191億元約0.2％。加上第4期（112年到113年）前瞻基礎建設特別預算約160億餘元，方為約218億元。

籌備工作小組表示，前瞻特別預算總額8,400億元與預算用途已經立法院三讀通過，分期編列。數位部所編列的160億餘元前瞻預算中，多是由各部會移撥到數位部繼續執行的計畫，包括智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、數位人才淬煉、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益服務等內容，並非為數位部成立所新編預算。

另關於數位部聘用人數上限300人，籌備工作小組說，基於立法院三讀通過的法律（數位發展部組織法第7條、數位發展部資通安全署組織法第5條、數位發展部數位產業署組織法第5條），數位部編列預算及進用人員都依相關規定辦理，也受立法院審查與監督。外界將數位部200多億預算與聘用人事費用劃上等號，實屬對於預算內涵誤解。

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