配合數位部將於27日掛牌，經濟部工業局長呂正華轉任數位部數位產業署任署長，經濟部25日宣布，行政院核定工業局長由標準局長連錦漳接任。至於標準局長一職，則由副局長謝翰璋暫代，預計26日下午交接，立即走馬上任。



經濟部表示，連錦漳是工業局老將，從工業局基層技士做起，且分別於局內民生化工組、永續發展組、產業政策組等不同面向歷練，並曾擔任工業局主任秘書及副局長，對工業局業務高度熟悉，也曾擔任行政院科技會報辦公室參事兼副執行秘書，對於跨部會協調、科技帶動產業發展等工作都相當熟稔。



經長王美花表示，期許連錦漳接任工業局後，帶領工業局團隊，繼續扮演產業界最佳夥伴，與台灣產業共同面對競爭、掌握商機，持續保持領先。連錦漳對工業局業務熟悉，可無縫接軌。



至於標準局長遺缺將由副局長謝翰璋代理。經濟部指出，謝翰璋是台大電信工程學系博士，歷任標準局技正、科長、簡任技正、副組長、組長、主任秘書、副局長等職務，對標準局業務非常熟悉。王美花期許標準局業務穩定發展，同時持續兼顧新興綠電市場等業務。據悉，標準局長一職傳出由工業局副局長楊志清升任呼聲仍很高，一旦有異動，時間點約在九合一大選後。



另中小企業處副處長胡貝蒂也將轉任數位部任數位產業署副署長，遺缺由經濟部參事吳佳穎陞任。經濟部說，吳佳穎是台大生化科學研究所碩士，從經濟部基層做起，歷任智財局專利審查官、科長、副組長、組長及經濟部參事等職，長期耕耘生技產業、智財保護。