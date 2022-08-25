貨幣競貶、升息無效 張建一:這國家問題大

近周來美元指數大漲，強勢美元再次展現對非美貨幣壓貶的極度殺傷力。台灣經濟研究院長張建一25日表示，新台幣近日貶幅明顯，問題不是央行對台幣推貶，而是市場預期美元走強；相對上，韓元亦跌到13年新低，持續以貨幣貶值來帶動出口，感覺上更有競貶的意圖。

25日新台幣兌1美元匯率午盤收在30.22元，近29年新低，早盤貶幅0.17％；韓元對美元匯率1336.75，早盤貶幅0.28％。韓元匯率在亞洲匯市中，向來震幅偏大，依中央銀行統計，今年及至8月24日，韓元兌美元貶值11.42％，新台幣兌美元貶值8.53％。

張建一指出，韓國最近出了問題，一個經濟結構為出口導向的國家，竟然出現貿易逆差，韓國層峰的對策仍是持續以貨幣貶值來帶動出口；此外，在中、美政經對抗過程，韓國政經態度一直在搖擺，部份韓國電子零件廠亦有在西安等地生產，有受到限電及供應鏈阻斷，對韓國經濟動能不利。

還有，韓國是亞洲國家中，升息最為積極，張建一分析，韓國出現20多年最高的通膨數據，韓國央行已升息5次，25日決定再升息1碼至2.5％，「看來先前升息動作，沒有真正對抗通膨有助益」，韓元後續也可能因此繼續「補貶」，一切就看韓國經濟情勢走到多糟了！