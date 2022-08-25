搶救台灣今年經濟 台經院:內需要積極搶灘

相較於台經院7月製造業營業氣候測驗點創2020年6月以來新低紀錄，7月服務業營業氣候測驗點為96.41點，月增2.55點，結束先前連續三個月下滑態勢，轉為上揚。完全為內需市場的營造業和不動產業，對景氣的看法反映在7月營建業營業氣候測驗點的96.74點，單月上升3.84點，再次轉為上升的格局。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，7月本土疫情趨緩，又適逢暑假旺季來臨、國旅補助方案正式上路，帶動暑假出遊人潮湧現，百貨商場業績大幅走揚，逾七成零售業者與餐旅業者看好當月景氣表現，台股亦因大盤守住、內資活躍，證券業者亦看好景氣，更有因CDC放寬國境，來台旅客人數直線增加，均有助於內需的熱絡。

服務業、內需等項目，對於台灣經濟年增率的貢獻，台經院以民間消費作代表，今年1月間約224個百分點，7月民間消費的貢獻度為1.35個百分點。台經院長張建一表示，如果內需下半年可以起來，今年台灣經濟年增估測有3.76％，最差也會有3.5％，「接下來，一切就靠內需、民間消費了！」

台經院觀察，近期人潮已回復到疫情前水準，本土消費力仍相對堅實。張建一說，接近四成左右的零售業者看好未來半年景氣表現，邊境管制措施持續鬆綁亦會是激勵的來源之一，但比較麻煩的是Omicron BA.5變種病毒影響帶來疫情升溫，不確定性仍然難以釋懷。

台經院7月服務業營業氣候測驗點為96.41點，7月營建業營業氣候測驗點為96.74點，雙雙轉為上升格局。資料來源／台灣經濟研究院

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