總統：打造亞洲高階製造中心

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展24日起登場，包括自動化、機器人等九大科技主題展同步展開。總統蔡英文24日出席時期許機械製造業能全力支援，與政府攜手邁向「亞洲高階製造中心」政策目標，期盼在「數位新南向」政策下，讓台灣成為印太區域內，智慧製造整體解決方案的最佳夥伴。

本次展覽有九大科技主題，包括：台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鏈科技展、台北國際模具暨智慧成型設備展、台灣3D列印暨積層製造設備展、台灣國際雷射展、台北國際流體傳動與智能控制展及台北國際數位化機械要素展，計有1,200多家廠商、逾4,000個攤位參展。

蔡英文應邀致詞表示，面對疫情帶來各項挑戰，機械製造業者為台灣社會及經濟提供重要穩定力量，台灣企業創新及人才素質，更獲得國際肯定。

蔡英文希望，在後疫情時代，台灣要持續掌握供應鏈重組商機及數位轉型趨勢，積極促進企業升級轉型，提升國內投資動能。她說，政府已將智慧機械投資抵減及投資台灣三大方案延長到2024年底，持續促進企業智慧升級轉型，推升國內投資動能。除此之外，數位發展部將在近日掛牌成立，加速推動數位發展，為台灣打造更完善數位經濟發展環境。

另外，2050淨零轉型是台灣重要目標。除提出淨零排放路徑，政府規劃在2030年以前，投入9,000億元預算推動，蔡英文期盼產業公協會一起投入資源，結合公私部門的力量，以大帶小，共同為台灣產業的永續發展努力。

蔡英文呼籲，政府積極推動數位新南向，運用台灣數位科技創新的優勢，結合國內硬體機器設備，及智動化系統整合業者的能量，讓台灣成為印太區域內，智慧製造整體解決方案的最佳夥伴，期許智慧機械製造業者和政府攜手邁向「亞洲高階製造中心」政策目標。