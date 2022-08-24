我前四月併購額 年增398%

金融、電信整併扮關鍵，交易近60億美元，動能暢旺

安永（EY）會計師事務所24日舉辦「2022國際投資論壇」指出，我國併購交易動能暢旺，今年1～4月有四宗併購交易案，而併購總金額為59.09億美元、年增398％，以金融與電信業整併最關鍵。

行政院副院長沈榮津24日出席這項論壇致詞表示，隨著疫情趨緩，去年全球併購交易總額4.5兆美元，較前年成長63％，併購成為企業追求成長跟強化競爭力關鍵；而去年台灣在併購交易115件，總金額162億美元，較前年成長53％，再創新高。

沈榮津表示，台灣企業在國際供應鏈扮演重要角色，其經營管控能力，是從事海外併購最大優勢；取得新產品、新技術邁入新的市場則是台灣企業發動併購關鍵動機。他說，台灣企業除國內併購，海外目標以東南亞、美洲地區為主，受中美貿易衝突、能耗雙控、疫情停工等因素，降低對大陸投資興趣。他說，企業不僅須增加綠能設備投資，併購海外事業時，目標也轉向取得儲能、AIoT物聯網、工業自動化等創新技術或是產能。

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬則指出，以去年與今年1～4月而言，台灣金融業去年總交易金額約為50億美元；TMT則因電信業整併潮，總交易金額達60.8億美元。

何淑芬表示，台灣企業併購案以金融業與電信業為兩大成長動能。以我國金融產業而言，近年民間企業多透過投資併購擴大營業規模，整合成銀行、保險、證券完備金融集團，提升全面性的金融服務與發揮綜效。

例如近年開發金併中壽、台新金併保德信、富邦金併日盛金，還有星展銀行併購花旗消金業務，何淑芬指出，多為補足該企業集團缺少的金融版圖。

而台灣電信業為產業重組態勢，隨台哥大與台灣之星合併契約簽署，遠傳電信也決議吸收合併亞太電信，何淑芬認為，我國電信市場重回中華電、台灣大、遠傳三強鼎立局勢。

外資來台投資方面，因應國內景氣升溫，投資力道復甦，去年外資來台投資併購交易金額為38億美元，件數回升至17件；今年1～4月累積4件、21.27億美元。另隨著SPAC（特殊目的收購公司）上市熱潮，台企也透過SPAC至美國那斯達克上市，合計金額達40億美元，包含電動機車龍頭Gogoro、AI與智慧影像分析應用的大猩猩科技、AR應用的玩美移動等。

去年國內併購創新高 首超海外

包含台灣市場的「2022國際投資併購白皮書」24日公布，2021年全球併購交易總金額5.5兆美元，跨國交易金額1.5兆美元；台灣交易總金額162億美元（不含SPAC），國內併購交易金額107.76億美元創新高，並首度超越海外併購。就產業來看，則以金融、電信、傳產為主。

編撰白皮書的安永台灣團隊統計，台灣近五年來，除了2019年，每年都會有金融併購交易案件，但其中以2021年的整體金額最大。安永財務管理諮詢服務（股）公司總經理何淑芬表示，2021年在低利率環境下，國內金融業資金充沛，形成新一波透過整併實現綜效、加強獲利的併購潮，巨額交易接二連三。

台灣併購與私募股權協會和安永財務管理諮詢服務公司、經濟部台美產業合作推動辦公室、眾達國際法律事務所共同舉辦「2022國際投資論壇」，同時公布「2022國際投資併購白皮書」，剖析全球與台灣市場在後疫情時代的投資併購趨勢。

全球對於併購交易的統計數據，向來以產業別為主，目的在提供業界對於市場趨勢的掌握。安永財務管理團隊則再就台灣市場的統計細分為國內整併、外資來源，海外併購，2021年再加上特殊掛牌SPAC。

白皮書指出，2015年至2020年期間，不少外資來台買公司，台灣企業亦積極於海外併購，及至2021年出現明顯改變，國內併購成為市場主角，而且第一次出現特殊SPAC交易案，就有30億美元的總金額，分別是Gogoro和玩美移動兩案。

台灣併購與私募股權協會理事長陳其宏表示，下半年國際局勢變化更不確定，第四季景氣還不可見，台灣企業要透過整合布局來靈活應對，會是很大的課題。