台灣失業率近9個月最高

主計總處22日公布失業統計指出，受畢業季影響，7月失業率升至3.78％，為近九個月最高，惟低工時人數減少、因業務緊縮而失業的人數也下滑，季調失業率也降至3.68％，顯示先前受疫情衝擊的就業情況，已漸改善。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，每年畢業季期間由於十多萬畢業生投入尋職行列，因此歷年6～8月失業率都會升高，今年7月情況也一樣，比6月失業率略微升高。

隨著校園的學生（非勞動力）投入尋職行列，變成勞動力，因此7月勞動力比前一個月增加3萬人，其中就業人數比前一個月增加2.5萬人，失業人數也比前一個月增加6千人。

陳惠欣指出，雖然失業人數增加，但因業務緊縮而失業的人數、周工時未達35小時的人數，於7月都呈減少，這說明就業情勢已在好轉。

今年4月疫情升溫以來，因經濟因素致周工時未達35小時的人數一度逼近30萬，到7月已降至27.4萬，而因業務緊縮而失業的人數在連續兩個月上升後，7月也減了1千人。

陳惠欣表示，雖然7月失業率3.78％創了近九個月最高，但排除季節因素的季調失業率降低，另前述兩項指標（低工時、業務緊縮而失業）也改善，失業情勢已漸好轉。

另外，依各年齡層觀察，7月青年失業率（15～24歲）失業率仍高達12.29％，25～44歲失業率為3.80％、45～64歲失業率最低，為2.37％。

陳惠欣表示，由於畢業季對就業的影響高峰在8月，因此8月失業率研判還會再升高，依過去幾年研判，會比7月提高0.05～0.07個百分點，估計9月失業率就會回降。