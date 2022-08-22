國境再鬆綁 每周入境人數放寬到5萬人

指揮中心22日公布每周入境總量提升及開學防疫二大新制。指揮官王必勝表示，雖然國內疫情反轉，但考量近9月開學，國人及境外生返台入境需求增加，在風險可控，且機場和旅館量能足以因應，即日起放寬每周入境總量管制，自4萬人提升為5萬人。

蘇揆22日在行政院擴大防疫會議指出，周邊國家疫情略有升溫後，國內疫情在北部地區亦有增加，但疫情發展趨勢皆在預估範圍中，有鑑於暑假將近尾聲，旅外國人及境外生返台及來台需求有略增趨勢，指示指揮中心與交通部盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制範圍下，適時調整邊境管制措施。

隨著下周訂票數量也超過4萬人次，王必勝指出，周邊國家疫情雖未解除，但部分已趨緩，且入境旅客陽性率持平；而國內疫情在北部略有升溫，但和預測結果相近，在盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控範圍下，自即日起調升入境總量人數每周5萬人次。

不過，經過一連11周確診人數下降後，本土疫情開始反轉，必須多加警惕。王必勝說，上周本土病例數從14.8萬上升到15.2萬、增加2.9％，疫情可能從這邊開始逐漸反轉往上；而22日新增16,669例，和上周一比較成長7％。醫療應變組副組長羅一鈞亦指出，國內檢出BA.5占比提升到18％，其中北部較多為23％、中南部為10％，和上一周比起來都有些微成長。

此外，快開學了，指揮中心公布校園防疫新制，教長潘文忠指出，9月12日開始，有一人確診不再進行全班停課，確診者或快篩陽者執行7天居家照護、期滿無症狀可入教室上課；確診者接觸者、同學、老師快篩陰無症狀者可以上課。至於宿舍同寢室室友比照同住家人，實施居家隔離或自主防疫、不入班上課。