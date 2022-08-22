國發會：台灣人口老化速度恐加快

國發會22日公布最新人口推估報告，估今年生育率0.85～0.91人，創歷年最低，老化速度將因此加快，參年後台灣將進入超高齡社會（2025年），人口紅利也將在2028年結束。此外，依賴人口也加速於2060年超過工作年齡人口，比兩年前的預測提前四年到來。

國發會委員會議通過2022年人口推估報告，人力處長林至美表示，國發會每兩年依據生育率、死亡率及社會遷徙的變化進行人口推計，本次人口推估期間為2022～2070年，依據本次推估，台灣老年人口在2025年將達468萬人，占總人口比重20％，正式進入超高齡社會。

國發會副主委游建華也指出，台灣自1990年以來開始享有的人口紅利（工作年齡人口占比逾三分之二），也將在2028年結束，對於未來人力缺口這個重要題，政府將會推出相關政策因應。

林至美說，有關超高齡社會、人口紅利結束這兩個時程，本次推估的時間，與兩年前的推估一樣，沒有變化，雖然三、五年內的短期推估和兩年前的估計差不多，但長期二、三十年的推估就有明顯變化了，老化正加快中。

她解釋，台灣老化之所以加速，這是因近年「總生育率」年年下滑，去年降至0.98人，今年在虎年效應下估計將續降至0.85人～0.91人（每位育齡婦女一生所生的子女數）的歷年最低，這代表20年後進入工作年齡人口的人數會下滑，據此推估，依賴人口（老年及幼年）將在2060年超過工作年齡人口，比前次推估提前了四年到來。

除依賴人口超過工作年齡人口比前次預測提前四年到來，65歲以上老年人口占比超過30％、老年人口占總人口三分之一的時程也都比前次預測提前一年到來。

林至美表示，日本目前雖是老年化最嚴重的國家，但由於近年生育率已提升至1.3人～1.4人，因此老化情況趨平穩，而歐美過去老化也很嚴重，但隨著近年生育率升至1.5人～1.6人，情況也趨緩，台灣隨著總生育率的下滑，這將使得台灣工作年齡人口（15～64歲）占比下降速度快於其他國家，估計自2056年起這一比重將低於主要國家，僅略高於韓國，並於2060年起低於50％。