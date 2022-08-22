高捷小港林園線 拚年底動工

國發會委員會議22日通過「高捷小港林園線」綜合規劃，將循區段徵收鄰近180公頃農地，進行都市計畫變更，進行土地開發，以繁榮地方，吸引人口移入，預計今年底動工，於119年完工通車。



高捷小港林園線「可行性評估」於去年10月通過，「綜合規劃報告」於22日又獲通過，國發會表示，這條健運將提供南高雄小港、林園一車到底，安全可靠的軌道運輸服務，全長11.59公里，設置7座車站，預估建設總經費533億元。



高雄市副市長林欽榮於委員會議結束後表示，通車後將可大幅改善近30萬人通勤安全，並連結三大園區（臨海工業區、林園工業區及新材料產業循環園區）帶動地方發展，估計三大工業園區一年產值高達1.52兆元，這一估計比去年可行性評估所估的1.24兆元，來得更高。



林欽榮也指出，小港林園線未來將配合大眾運輸導向（TOD）與社會住宅等土地開發方案，持續增加移入人口，以提升捷運的運量，預計將以區段徵收方式，開發林園180公頃農地，目前已與當地民眾開過多次會議，已獲七、八成民眾同意，預計在年底完成都市計畫變更，這些農地日後將變更為商業、工業及住宅用地，有助於地方的發展。

林欽榮表示，小港林園線在獲國發會委員會議通過後，將報行政院核定，在核定後，會趕在今年底前動工，於119年完工通車。