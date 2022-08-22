風電區塊開發 能源局籲風場勿重疊

離岸風電區塊開發選商啟動，由於多家開發商瞄準同一塊海域作為風場預定地，造成白熱化競爭，經濟部能源局22日特別召開說明會，希望開發商劃設風場時要考量避免與其他家海纜重疊，若有重疊，能源局要求業者先自行協調，切勿技術性阻礙，霸佔風場開發，未來競標會以價低者優先取得開發權。



離岸風電區塊開發選商作業從8月15日開始至9月底收件，開發商須通過經濟部等其他部會聯審會議及環保署環評初審（專案小組），才能取得選商資格。經濟部會先進行資格審查，後續再以價格排序選出風場，選商是採取價格競標，風場成本每度最低者得標。



根據區塊開發規則，今年底前將選出2026及2027年兩年的開發商，裝置容量每年釋出1.5GW，合計二年3GW。有別過去給予一年建設緩衝期，區塊開發是當年度須完工併網，對開發商來說，規定相當嚴格。至於重疊風場可獲配容量，原則上希望一次公布，若過於複雜才會分兩次公告。



值得注意的是，部分風場重疊會有海纜重疊可能，能源局呼籲，開發商在劃設風場時應保有完整性，避免畸零地及技術性阻擋其他風場海纜通過，進而達到霸占風場開發，若未來收件後檢視風場劃設形狀未符合劃設原則，將要求開發單位說明補正。



會中開發商詢問2026與2027年風場選商收件是否會延後，能源局技術組組長陳崇憲表示，這次說明會只是把選商的規則說清楚，沒有更動任何內容，沒有展延收件規劃。他說，風場併網時間相當緊湊，未來拿到開發權開發商壓力相當大，建設時程緊湊，若延後會讓開發時間更壓縮。



有開發商追問能源局，收到選商資料是否會公開？能源局回應，風場投標後就會進行審查，若中間貿然公開會引發公平性問題，且依選商規則辦法，不會同意投標後再更動投標內容。



截至目前，已有七大開發商、共14座風場進入環評審查，且有九座風場，已獲得環評初審通過，等於取得角逐選商門票，其中又有四座通過環評大會。