王必勝駁疫苗黑箱採購 公布每劑均價765元

指揮中心22日召開說明會，由指揮官王必勝和發言人莊人祥說明「疫苗採購保密30年」的爭議。王必勝表示，關於疫苗採購相關的指涉關乎指揮中心作業，因此希望說明清楚，「指揮中心一切依法行政、依合約辦理、受立法院監督」。

蔣萬安22日上午召開「30惡例，百歲開箱—陳時中黑箱封存疫苗文件的總統級醜聞」記者會，指揮中心上午也加開說明。針對外界質疑30年保密，王必勝解釋，採購疫苗合約有很多，跟不同公司、不同疫苗都會不同的保密期限要求，有5年、7年，甚至永久。這是商業合約，因此依合約辦理是慣例、常識。

至於外界質疑日本有公布資訊，王必勝說，日本公佈的資訊大概是編列總預算、買了多少支，仍是在合約保護狀況下，衛福部也有公布這樣的資訊，並且公布時間到7月底，預算執行多少、買多少疫苗都查得到，我國也可以算。

若按此推估，莊人祥表示，如果算到今年底，並且不計入捐贈的疫苗，總共採購了5,351萬劑、總共花費408.6億元，等同於每劑價格平均是765元。王必勝說明，這裡面包含各種廠牌僅可作參考，直接這樣推算會出現謬誤。他舉鴻海、慈濟、台積電為例，他們也沒有公布一支是多少錢，大多只是用財報來看。

王必勝說，30年的爭議僅是公文保存問題，因為與他人簽約後，內部會產生公文，因為是採購設定保存期限是30年，而上面寫一個「密」 是指公文處理方面，而非國家機密，因為國家機密需要簽核到最高行政單位。

他解釋，公務機關每天會傳遞很多公文，寫了「密」傳遞就要保護，不可以隨便討論、影印，這是例行作業。30年保存期限，到可以公開的時候，就不要再做「密」的動作。

王必勝指出，立法院有成立疫苗採購調閱小組，在去年10月20日有開會議，由當時召委與立委15位用調閱方式，而去年11月、12月在立法院503室提供調閱，當時8位立委有去調閱，沒有迴避監督問題。他強調，疫情和疫苗採購都還在進行，必須要維持與他人簽約的誠信，才可以買到疫苗。

王必勝也為指揮中心同仁叫屈，「我在指揮中心2年8個月的時間，疫苗採購團隊都是戰戰兢兢、因為有時差的關係，也日以繼夜的與對方簽約、談判，絕對沒有黑箱，同仁也禁得起檢驗」，不能說合約需要保密就說是黑箱，這是很不公平。他說，「政治與選舉不是指揮中心考量問題，但希望政治不要干擾防疫工作」。

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