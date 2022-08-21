8/21疫情｜本土＋22,137例 病歿＋26例

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增22,397例COVID-19確定病例，分別為22,137例本土個案及260例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,137例本土病例，為10,093例男性、12,041例女性，3例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(4,852例)，臺北市(2,618例)，臺中市(2,556例)，桃園市(2,438例)，高雄市(1,805例)，臺南市(1,345例)，彰化縣(828例)，新竹市(658例)，苗栗縣(649例)，新竹縣(643例)，屏東縣(574例)，宜蘭縣(536例)，雲林縣(466例)，基隆市(432例，南投縣(383例)，花蓮縣(361例)，嘉義縣(330例)，臺東縣(204例)，嘉義市(192例)，澎湖縣(135例)，金門縣(124例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為14例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、22例具慢性病史、19例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月14日至8月18日，死亡日期介於5月15日至8月18日。

指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為134例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(4例)、美國、菲律賓及阿拉伯聯合大公國(各3例)、土耳其、法國及柬埔寨(各2例)、日本、紐西蘭、英國、印度、印尼、新加坡、泰國、荷蘭、香港、德國及瑞士(各1例)移入。另230例感染國家調查中。入境日期介於今年7月23日至8月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,714,088例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,663,313例排除)，其中5,043,275例確診，分別為25,069例境外移入，5,018,152例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,634例COVID-19死亡病例，其中9,618例本土，個案居住縣市分布為新北市2,064例、臺北市1,088例、臺中市968例、高雄市889例、臺南市744例、桃園市729例、彰化縣556例、屏東縣402例、雲林縣300例、南投縣288例、苗栗縣224例、嘉義縣220例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣150例、臺東縣138例、新竹市92例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（中時新聞網 楊雅婷 、中時、 陳人齊）

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