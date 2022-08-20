景氣新動向 服務業復甦、製造業挑戰大

台灣經濟研究院將於25日公布8月份景氣動向調查報告，統整7月期間調查廠商對於景氣走向的看法。回顧上個月調查結果，經台經院模型轉換，2022年6月製造業營業氣候測驗點為88.30點，呈現連續六個月下滑態勢，為2020年6月以來新低紀錄。

自7月下旬至8月中旬的一個月期間，製造業繼續深陷歐美終端市場需求疲弱，中國大陸經濟谷底震盪、特定防疫封控的陰影之下，7月製造業營業氣候測驗要從短期低點翻揚，相當不易。

兩岸製造業存有臍帶關係，生產供應鏈明顯重疊，市場景氣自然會相互牽動。台灣和中國大陸的製造業採購經理人指數，7月雙雙處於緊縮區間，中國PMI 49、台灣47.8，就PMI組合來看，新增訂單緊縮、生產緊縮、存貨擴張，台灣和大陸近乎一致，廠商普遍反映，經濟復甦存在太多的不確定性。

兩岸製造生產線，是歐美零售市場的供貨主力，在今年上半年傳聞廠商被砍單，終端產品市場出現雜音，電子消費性應用銷售量呈現下滑，在進入7月之後壞消息大量浮出檯面，接近3成的廠商看壞當月景氣。大宗商品價格下滑，是國際市場7月以來唯一的正面消息，特別是國際油價下跌有助於石化業的成本重估。

對於內需為主的服務業，7月正式進入暑假，防疫措施鬆綁、民眾接受與病毒共存，為服務業帶來復甦大商機，台經院分析，人潮回流帶動餐飲市場復甦，6月間已有超過8成的餐旅業者看好當月景氣表現。6月台灣非製造業經理人指數（NMI）達到56.7，住宿餐飲業、零售業NMI分別達72.5、61.7，商業活動與新增訂單轉為擴張，就一個「旺」字了得。

對購屋族來說，則建議關注此次公布的7月營建業營業氣候測驗點情況，在6月已呈現連續五個月下滑態勢，為2020年5月以來新低紀錄，其中又以不動產業方面，2022年6月看壞景氣的廠商比例高達59.5％，且六都建物買賣移轉件數月減率為6.7％。隨著央行升息效應漸散，7月的疫情降溫，台股重回萬五，有否同步帶動房市活絡，將是參考指標之一。