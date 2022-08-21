8/21前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/22（一）
|經濟部公布7月外銷訂單
主計總處公布7月失業率
國產署記者會（預計釋出第三批地上權）
國發會公布人口推估報告
捷運金城機廠暨莒光站／加蚋站土地開發案招商說明會
|8/23（二）
|經濟部公布7月工業生產與批發、零售及餐飲業營業額
央行公布7月五大銀行新承作放款統計
智駕電動車產業技術交流會
|8/24（三）
|勞動部公布最新無薪假統計
央行公布7月貨幣總計數
台灣併購與私募股權協會／2022國際投資論壇
台灣智慧自動化暨機器人展開幕
2022智慧港灣全球論壇
全聯全支付上線記者會
|8/25（四）
|台經院發布7月景氣動向調查報告
2022台灣早期投資趨勢發布會
央行公布7月消費者暨建築貸款餘額
|8/26（五）
|國發會公布7月景氣燈號
央行公布7月存款不足退票統計
高軟園區二期開發招商說明會
國際財經焦點
|8/22（一）
|美國7月芝加哥聯準行全國活動指數
加拿大7月新屋價格指數
|8/23（二）
|美國7月新屋銷售
美、歐元區、德、法、英、日8月製造業、服務業PMI初值
歐元區8月消費者信心
印尼央行利率決議
|8/24（三）
|美國7月耐久財訂單、8/19當周原油庫存報告
韓國8月企業信心
|8/25（四）
|美國第二季GDP修正值、8/20當周初領失業救濟金人數
德國8月Ifo經濟景氣指數、第二季GDP終值
韓國央行利率決議
|8/26（五）
|美國7月個人所得、個人支出、7月個人消費支出物價指數、8月密大消費者信心指數終值
德國9月GfK消費者信心
法國8月消費者信心
陸港澳焦點
|8/22（一）
|全國政協13屆常委會第23次會議「堅持實施就業優先政策」協商
8月貸款市場報價利率（LPR）
港股京東、康師傅公布第二季財報
香港7月CPI
|8/23（二）
|港股快手、中國平保、小鵬、京東物流、京東健康、特步、361度、安踏、九毛九公布第二季財報
|8/24（三）
|港股達芙妮、蒙牛乳業、碧桂園服務公布第二季財報
|8/25（四）
|中國中免將於港交所掛牌上市
港股青島啤酒、中國人壽、眾安在線公布第二季財報
香港7月對外貿易統計
|8/26（五）
|港股新東方在線、康希諾生物公布第二季財報
|8/27（六）
|7月規模以上工業企業利潤
台股一周焦點
|8/22（一）
|除息
|精華、宏璟、關貿等
|8/22（一）
|法說會
|群翊
|8/23（二）
|除息
|譜瑞-KY、雍智科技、臺鹽、力積電等
|8/23（二）
|法說會
|瑞昱、上海商銀、友輝、勝品、信驊、愛地雅
|8/24（三）
|除息
|上洋、久元、興勤等
|8/24（三）
|法說會
|凱撒衛、力致、大樹、加高
|8/25（四）
|除息
|裕日車、祥碩、台光電等
|8/25（四）
|法說會
|台聚、四維航、森崴能源、大豐電
|8/26（五）
|除息
|胡連、長虹、乙盛-KY等
|8/26（五）
|法說會
|開發金、中租-KY、大綜、臺鹽、集雅社、泰金-KY、弘帆
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