8/20疫情｜本土+21,925 病歿36例

疫情指揮中心20日公布國內新增22,161例COVID-19確定病例，分別為21,925例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。

指揮中心表示，今日新增之21,925例本土病例，為9,989例男性、11,928例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4,488例），台中市（2,689例），台北市（2,634例），桃園市（2,465例），高雄市（1,751例），台南市（1,336例），彰化縣（949例），新竹縣（628例），新竹市（609例），屏東縣（579例），苗栗縣（565例），宜蘭縣（545例），雲林縣（510例），花蓮縣（429例），南投縣（413例），基隆市（377例），嘉義縣（304例），嘉義市（215例），台東縣（204例），金門縣（130例），澎湖縣（90例），連江縣（15例）。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為23例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月26日至8月17日，死亡日期介於5月26日至8月17日。

指揮中心說明，今日新增236例境外移入個案中，為135例男性，101例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國（8例），馬來西亞及越南（各6例），美國及日本（各4例），新加坡（3例），柬埔寨及奧地利（各2例），土耳其、加拿大、印尼、菲律賓、澳大利亞、香港及印度（各1例）移入。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月19日。

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