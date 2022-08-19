10月國境解封？指揮官曝這情況考慮提前

總統蔡英文19日上午表示，已經請行政院評估邊境開放時程表，而觀光局已經完成修正版的「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案，送給交通部，並在18日再度提報指揮中心。指揮中心指揮官王必勝表示，目前正在檢視當中，這些都是為了開放邊境、觀光旅遊的預備動作，很感謝觀光局並且會再跟觀光局討論。

王必勝表示，會依照總統及行政院指示研擬邊境開放時間表，但是會採取穩健開放，如防疫旅館量能能否配合入境人數、團體旅遊出入境等逐步開放。他強調，眼前還有BA.5疫情，等到疫情過後開放角度可以快一點。

先前指揮中心預估BA.5疫情高峰預計落在9月底、10月初，是否代表最快要等到10月後才可開放國門？王必勝說，BA.5疫情除了要考慮高峰外也要考慮規模，如果規模不大，可以提前去考慮，但現在沒辦法確定。

媒體詢問桃機入境旅客量能可從每周4萬人提升到6~8萬人，是否是下階段邊境開放目標？王必勝澄清，邊境鬆綁不止要考慮機場量能，也要考慮防疫旅館、機場唾液篩檢，還有沒有開放民眾坐大眾交通工具的狀況。若是冒然開放，入境旅客增加，等待的時間也會變成，對旅客而言是不便且不舒服的。

王必勝表示，接下來會考慮開放入境旅客自駕，但是管理上面比較複雜，已經請桃機公司盡快把自駕相關指引擬定，減少民眾等車的問題。現在除了防疫計程車外，民眾也可以選擇搭乘免費防疫巴士。

延伸閱讀

北部疫情先升溫 防疫險理賠申請別少這步

BA.5疫情下周恐爆發 這地區確診料最多

備戰BA.5 次世代疫苗9月進貨