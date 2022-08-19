8/19疫情｜本土+22,559 病歿32例

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增22,819例COVID-19確定病例，分別為22,559例本土個案及260例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。

指揮中心表示，今日新增之22,559例本土病例，為10,264例男性、12,287例女性，8例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,739例）、台北市（2,757例）、台中市（2,710例）、桃園市（2,632例）、高雄市（1,762例）、台南市（1,392例）、彰化縣（938例）、新竹縣（700例）、新竹市（610例）、苗栗縣（601例）、宜蘭縣（567例）、屏東縣（565例）、雲林縣（517例）、花蓮縣（390例）、基隆市（357例）、南投縣（317例）、嘉義縣（315例）、台東縣（217例）、嘉義市（193例）、金門縣（140例）、澎湖縣（128例）、連江縣（12例）。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為13例男性、19例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、22例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月25日至8月17日，死亡日期介於5月25日至8月16日。

指揮中心說明，今日新增260例境外移入個案中，為131例男性、129例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（20例），泰國（3例），中國、美國、韓國、新加坡、南非、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞（各1例）移入。另229例感染國家調查中。入境日期介於今年7月20日至8月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,630,461例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,624,007例排除），其中4,998,765例確診，分別為24,577例境外移入，4,974,134例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,572例COVID-19死亡病例，其中9,556例本土，個案居住縣市分布為新北市2,053例、台北市1,085例、台中市957例、高雄市884例、台南市740例、桃園市723例、彰化縣555例、屏東縣400例、雲林縣296例、南投縣287例、苗栗縣221例、嘉義縣218例、基隆市213例、宜蘭縣192例、嘉義市159例、花蓮縣153例、新竹縣147例、台東縣139例、新竹市91例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

延伸閱讀

北部疫情先升溫 防疫險理賠申請別少這步

BA.5疫情下周恐爆發 這地區確診料最多

備戰BA.5 次世代疫苗9月進貨