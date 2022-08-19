無論在職與否 勞退新制退休金請領關鍵曝

示意圖。圖／本報資料照片

參加勞退新制的勞工朋友只要年滿60歲，無論在職與否，即符合請領新制勞工退休金的資格

勞保局指出，勞工朋友年滿60歲後要何時向勞保局領取個人專戶退休金，可由勞工朋友自行決定，並無時效的限制，而尚未領取前，也會繼續參與新制勞退基金運用收益的分配。

不過，勞保局說，勞工朋友提繳年資未滿15年者，應請領一次退休金提繳年資滿15年以上者，得選擇請領月退休金或一次退休金

又領取退休金後繼續工作，雇主仍應繼續為其提繳退休金續提退休金每1年得請領一次另勞工於年滿60歲前喪失工作能力者，得提前請領退休金

又如勞工於請領退休金前死亡，或勞工於領取月退休金後，未屆平均餘命或請領年限前死亡由其遺屬或遺囑指定請領人於勞工死亡翌日起10年內一次請領其個人專戶退休金或領回個人月退休金專戶結算賸餘金額

勞保局提醒，年滿60歲之勞工朋友申請退休金前，可先至勞保局各地辦事處臨櫃查詢及試算核發金額，或進入勞保局網站，在「線上申辦」項下，e化服務系統／個人申報及查詢，進入勞工保險局e化服務系統登入頁面，選擇以「自然人憑證」或「健保卡號加設籍戶口名簿戶號」登入後，再點選「查詢作業」／「勞工退休金個人專戶核發金額試算」即可試算個人專戶核發金額。

如果勞工實際提繳年資滿15年以上者，試算結果將同時呈現月退休金及一次退休金金額，倘實際提繳年資未滿15年，則試算結果僅呈現一次退休金金額。

勞保局提及，工作年資以有實際提繳退休金之月數計算，年資中斷者，其前後提繳年資合併計算；年齡以戶籍之記載為準，自出生之日起實足計算。

（中國時報 林良齊）

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