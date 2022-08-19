無論在職與否 勞退新制退休金請領關鍵曝

參加勞退新制的勞工朋友只要年滿60歲，無論在職與否，即符合請領新制勞工退休金的資格。

勞保局指出，勞工朋友年滿60歲後要何時向勞保局領取個人專戶退休金，可由勞工朋友自行決定，並無時效的限制，而尚未領取前，也會繼續參與新制勞退基金運用收益的分配。

不過，勞保局說，勞工朋友提繳年資未滿15年者，應請領一次退休金；提繳年資滿15年以上者，得選擇請領月退休金或一次退休金。

又領取退休金後繼續工作，雇主仍應繼續為其提繳退休金，續提退休金每1年得請領一次；另勞工於年滿60歲前喪失工作能力者，得提前請領退休金。

又如勞工於請領退休金前死亡，或勞工於領取月退休金後，未屆平均餘命或請領年限前死亡，由其遺屬或遺囑指定請領人於勞工死亡翌日起10年內一次請領其個人專戶退休金，或領回個人月退休金專戶結算賸餘金額。

勞保局提醒，年滿60歲之勞工朋友申請退休金前，可先至勞保局各地辦事處臨櫃查詢及試算核發金額，或進入勞保局網站，在「線上申辦」項下，e化服務系統／個人申報及查詢，進入勞工保險局e化服務系統登入頁面，選擇以「自然人憑證」或「健保卡號加設籍戶口名簿戶號」登入後，再點選「查詢作業」／「勞工退休金個人專戶核發金額試算」即可試算個人專戶核發金額。

如果勞工實際提繳年資滿15年以上者，試算結果將同時呈現月退休金及一次退休金金額，倘實際提繳年資未滿15年，則試算結果僅呈現一次退休金金額。

勞保局提及，工作年資以有實際提繳退休金之月數計算，年資中斷者，其前後提繳年資合併計算；年齡以戶籍之記載為準，自出生之日起實足計算。

（中國時報 林良齊）

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