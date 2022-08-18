5％調幅保衛戰 基本工資9/1審議

勞動部18日敲定基本工資審議委員會將於9月1日登場，據悉，透過各項指標計算出漲幅應逾5％，約上看5.52％，但大部分資方委員都希望「不要連兩年突破5％」，預計當天將掀起調幅5％保衛戰。

通膨率仍逾警戒線，物價飆漲，勞長許銘春上半年多次強調「會保障勞工的實質購買力」。面對明年基本工資調整，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，基本工資審議委員會由勞資政學四方委員共同組成，會中將就各項社會經濟情勢指標討論出明年的基本工資。

若參考去年基本工資調幅公式，用經濟成長率與消費者物價指數年增率來試算，明年基本工資將大漲5.52％，有機會挑戰蔡英文政府上任之後最大調幅，以此調幅計算，月薪來到2萬6,644元、時薪也將漲至178元。

不具名的審議委員表示，COVID-19疫情仍持續威脅、邊境管制也會鬆綁，對於下半年的內需產業景氣仍有隱憂，再加上俄烏戰爭未停、全球貿易成長動能、重要國家景氣走勢不定，「是否要一口氣調這麼高，還要再想想」，建議調幅應稍稍緩和、不應一口氣突破5.5％，「最好是不要超過5％」。

另一名委員則認為，去年審議委員會決議調整基本工資5.21％，但今年還沒有過完，「這調幅已經被上半年通膨率吃掉一半」，希望今年基本工資調幅多考慮到全球通膨壓力，充分反映物價走勢，支持調幅應充分通膨率。

基本工資若大幅調整、受疫情影響產業衝擊恐不小，勞動部與經濟部正在準備相關補貼配套，目前暫定受疫情影響的住宿及餐飲業、運輸及倉儲業等受損行業進行補貼，但詳細要如何界定出資格，兩部會將再進行討論。勞動部官員也透露，若基本工資審議委員會在討論基本工資時認為有需要，也會在會上直接討論執行方向，希望保障弱勢勞工實質購買力同時，也能妥善照顧到受疫情影響產業的經營壓力。