連錦漳可望接任工業局長

數位部將於27日（下周六）掛牌，經濟工業局及商業司有不少人才將轉任數位部，牽動經濟部新一波人事布局。據悉，工業局長呂正華將轉任數位產業署擔任首任署長，其遺缺傳出將內定由標準檢驗局長連錦漳接任，經長將賦予其協助產業界落實淨零碳排及因應歐盟課徵碳邊境關稅重責，以維繫台灣出口競爭力。

數位部成立將牽動經濟部人事布局變動，據了解，經濟部本周已啟動相關人事作業中，行政院近期可望核定，以搭配數位部人事運作。

據悉，工業局電子資訊組及商業司有近十人將轉調數位部，其中數位產業署首任署長由熟悉數位產業政策的工業局長呂正華接任，副署長由現電資組長林俊秀出任。數位部吸引各部會近百人爭搶新職缺及升遷機會。

至於工業局長遺缺，傳出經長王美花屬意由標檢局長連錦漳轉任（同為13職等）。另標檢局長一職內部盛傳由工業局副局長楊志清升任的呼聲高。

攸關制訂產業政策的工業局長人選備受產業界關注，連錦漳從工業局民生化工組出身，在工業局歷練完整，曾任副局長、主祕，產業政策組長、永續組長，2015年至行政院科技會報辦公室擔任參事兼副執祕，曾代理執祕，也曾借調行政院前副院長賴英照辦公室，可說行政歷練豐富，一旦出任工業局長可無縫接軌

台大森林系博士畢業的他，專長在研究資源經濟、資源再利用，官員說，他是工業局碳減排黃埔一期專家，在環保署制訂溫減法時，他在永續組帶領同仁衝鋒陷陣，工業局內部負責碳減排業務人才，不少是他當時訓練的子弟兵。

連錦漳對產業界落實溫室氣體相當熟悉，而2050淨零碳排對台灣是巨大挑戰，尤其歐盟明年將課徵碳邊境關稅，產業出口面臨很大壓力，十年前連錦漳曾歷經要課徵「能源稅」時期洗禮，能源稅與碳關稅有異曲同工之妙，因此帶領產業界迎戰碳邊境關稅、碳減排、使用綠電等重大挑戰，是高層屬意他出線的主因。

據悉，這項人事獲副院長沈榮津背書，連錦漳被歷任經長及工業局長賞識，在科技辦曾協助諸多跨部會科技政策協調，也深受政委吳政忠肯定。工業局同仁認為他是很鄉土、務實會解決問題的人，做事抓大方向，行事風格有他霸氣的一面。