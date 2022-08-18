年底地方選舉 選舉人數達1,930萬人

中選會及直轄市、縣（市）選舉委員會今（18）日發布111年地方公職人員選舉公告，主委李進勇表示，本次選舉共有9種地方公職人員選舉，定於111年11月26日（星期六）舉行投票，投票時間從上午8點起至下午4點為止，預估選舉人數將近1,930萬人，將選出1萬1,023位地方公職人員，並預計在全國設置1萬7,648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員，期勉全國選務人員齊心協力辦好這次選舉及修憲複決公投。

今日中選會發布111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉公告；直轄市、縣（市）選舉委員會則發布鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉公告。選舉公告內容包括選舉種類、名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起、止時間及競選經費最高金額。

中選會說，候選人登記日期從111年8月29日起至9月2日止，提醒直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人，辦理候選人登記時需附公職候選人財產申報表，且候選人財產申報資料將於審定候選人名單之日上網公告1年，請相關公職候選人正確填寫，並於登記時繳交。

此外，針對立法院於111年3月25日三讀通過中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案，中選會定於111年11月26日，與地方公職人員選舉同日舉行投票。

主委李進勇表示，此次修憲複決具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，我國憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過，11月26日將是中華民國史上首次修憲複決交付公民投票，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權。特別呼籲國民年滿20歲，踴躍行使公民的權利，並且拒絕賄選的誘惑，勇於檢舉，共創清明、乾淨的民主政治。