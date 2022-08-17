高鐵嘉義站事業用地招商 可望引資20億

高鐵嘉義站事業發展用地日前公告招商，17日舉辦招商說明會，吸引人壽、土地開發、百貨等業者關注，參與業者將近50家。此案位於高鐵站第一排精華位置，加上周邊有故宮南院、無人機AI創新應用研發中心等發展可期，鐵道局估計將可引資20億元。

因應台商回流，發展南部機械產業軸帶，嘉義如馬稠後、中埔等產業園區建設陸續完成，支撐產業發展，還有新興無人機AI創新應用研發中心，讓嘉義市區廠辦需求逐漸浮現。再者，嘉義地區觀光資源豐富，擁有阿里山、故宮等自然、人文資源，在疫情及陸客減少衝擊下，整體觀光旅館住用率仍維持在五成水準。

鐵道局在招商說明會中指出，嘉義零售服務商圈具有一定消費潛力，除了擴及嘉義縣市外，還可擴及南雲林、北台南等市場。嘉義站開發案定位結合觀光、產業、生活的空間節點，可以串連整體周邊新農業地區的空間，朝向觀光精緻農業城發展。

鐵道局表示，基地位於高鐵嘉義站特定區事業發展用地，面積約5公頃、建蔽率70％，供附屬事業使用的最大樓地板面積為87,191平方公尺，從7月20日至11月16日公告招商，土地利用彈性，商場、飯店等均可利用，且位置優良，若是順利招商出去，預估可引資20億元，估計在明年4月能和業者簽約。

17日招商說明會吸引近50家業者與會，其中不乏土地開發、壽險、影城、百貨業者參與。此次採用設定地上權方式引進投資人，經營年限30年，並且得續約一次（最長20年）。

另外，鐵道局新竹專一區招商日前截止投標，正在進行資格審查，招商順利，熱絡程度更勝專二區，預計引資160億元。