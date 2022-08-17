王必勝：開放觀光沒有確切時間表

指揮中心預估8月底恐有一波因Omicron亞型變異株BA.5帶來新疫情的威脅，在邊境開放上採取「穩健開放」態度，指揮官王必勝17日指出，沒有確切開放國門觀光的時間，但已經有陸續針對風險較低的部分，逐漸鬆綁管制作為的前置作業。對此，旅遊業者心中很焦急，殷切期盼政府能儘早開放。



面對BA.5疫情指揮中心不敢大意，若是依照高推估發展，單日恐有6萬人確診，低推估也有3萬人。王必勝說，雖然本周整體呈現平緩下降，但北部疫情已有上升跡象，目前疫情趨勢發展跟預估相同，可能在下周開始反轉上升。



至於接下來是否會出現因為各地染疫率不同，而有南北疫情發展不同調的狀況？王必勝表示，南北哪邊會比較嚴重，不僅牽涉染疫率，也會受到疫苗施打、人口稠密度等影響，可是台灣交通便利，差異不大。但他示警，下波疫情確診者可能多是從未確診過的民眾，提醒民眾熟悉快篩陽性通報程序。



醫療應變組副組長羅一鈞說明，民眾快篩陽性後，需要醫生確認結果，若是達成醫病共識確診後，醫生會執行通報程序，確診民眾後續會收到自主回報疫調等通知，並且可以評估是否適用抗病毒藥物。他提醒，這一步驟很重要，1922專線有收到民眾反應快篩陽、想要領防疫險保險金卻無法請領問題，部分原因出在民眾確診沒有經過醫生完成通報程序，因此資料庫沒有紀錄而無法提供確診證明。



針對國內疫情狀況，指揮中心不敢貿然開放觀光簽證或是解除禁團令。觀光局長張錫聰說，不只業界，大家都很期待疫情趨緩後，可以盡快恢復正常生活，讓旅客正常出入境旅遊。至於是國外旅客先來台還是出入境會同步開放？他認為同步開放是最好的，但若是分階段開放也會尊重指揮中心決定。



另外，在疫後觀光復甦上，交長王國材與張錫聰18日將赴泰國，參加19日揭幕的APEC觀光部長會議，分享我國多元旅遊策略。此屆會議主題為「未來的旅遊：再生觀光」，APEC希望透過修復公共衛生、邊境重新開放以及經濟復甦等政策，聯合各經濟體實現旅遊便捷性，消除區域間旅遊障礙。