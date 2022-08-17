台經院董座吳中書：通膨明年可緩解

上市櫃協會15日舉辦「東方領袖講座」，講題是「通膨陰霾何時休？」主講人、台經院董事長吳中書指出，雖然美國6月通膨創下40多年來新高，達到9.1%；土耳其、阿根廷的通膨甚至高達70至80%，從這個角度看，即使台灣通膨已經連續五個月超過3%，其實通膨情況並不嚴重。

吳中書指出，隨著全球需求減緩、供應鏈恢復，預明年第二季全球通膨率應該會降到3至4%，第三季可望降至2.5%左右。



相對於樂觀看待通膨，吳中書卻看淡明年的經濟成長率，雖然今年全球經濟成長率預測已經比去年差，而明年的經濟成長率很大情況下會比今年更差，台商在增加投資之餘，應該更加謹慎。



台灣上市櫃公司第二季稅後純益合計1.07兆元，上半年稅後純益合計2.19兆元，超越去年同期的2.03兆元，創下第二季及上半年史上新高。



但上市櫃協會理事長朱志洋在講座開場致詞時卻提醒，朱志洋指出，今年上半年，雖然有俄烏戰爭、通膨、海運塞港等挑戰，台商獲利卻創新高，傲視全球；但在理監事會議中，許多理監事都認為，今年下半年的獲利將不如上半年，台商要預做準備。



朱志洋強調，除了全球性景氣低迷外，台灣還面臨兩岸問題，這是其他國家所沒有的，看著兩岸情勢越來越緊張，台商只覺得無奈。



隨著美元升值，今年以來，台幣貶值約7.68%，貶值幅度比人民幣的6.04%高，但低於韓元的9.12%和日圓的13.88%，對於出口導向的台商來說，台幣貶值對於出口是相當有助益。



從事工具機出口的友嘉集團總裁朱志洋表示，雖然台幣貶值幅度不大，但對於台商出口還是有幫助，台商也因此而獲利；但明年隨著通膨改善，美元升值將放緩，台幣貶值優勢不再，加上台灣出口最大競爭對手韓國一直採用貶值政策搶市場，台商的出口競爭力恐怕受到挑戰。



還有，土耳其近年來對台灣工具機的需求增加，但它的6月消費者物價指數（CPI）卻年增78.6%，創1998年以來新高，雖然土耳其經濟成長率仍維持在9%的高位，但它的匯率風險卻讓台商擔心。

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