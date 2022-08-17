北部疫情先升溫 防疫險理賠申請別少這步

指揮中心17日公布新增24,669例本土個案，整體來看雖然仍是平緩下降，但是跟上周三相比增加4.2％。指揮官王必勝表示，北部疫情已經有在上升，整體發展跟原先預估相同，預計在下周開始上升。

至於接下來面對這波BA.5是否會出現，因為染疫率不同而有南北疫情發展不同調的狀況？王必勝表示，南北哪邊會比較嚴重，不僅牽涉染疫率，也會受到疫苗施打、人口稠密度等影響，但是台灣不大、交通便利，差異不大。

針對可能發展的疫情，醫療應變組副組長羅一鈞說，民眾快篩陽性後，可掃描QRcode查詢提供遠距、實地診療的院所名單。若是確診達成醫病共識後，醫生會完成通報程序，確診民眾後續會收到自主回報疫調等通知，並且可以評估是否適用抗病毒藥物，可以在實體領取或是有免費送藥到府的服務；若是沒達成共識，後續也可以再安排PCR採檢確診。

羅一鈞提醒，這一步驟很重要，1922有收到民眾反應快篩陽、想要領防疫險保險金卻無法請領的問題，部分原因出在民眾確診沒有經過醫生完成通報程序，因此資料庫沒有紀錄而無法提供確診證明，進而無法提供保險公司。

另外，幼兒BNT疫苗將在在19日到貨，檢驗封緘預計要7天，最快下周末可以開打。