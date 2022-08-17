8/17疫情｜本土+24,669 重症累計破萬例

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增24,873例COVID-19確定病例，分別為24,669例本土個案及204例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。另外在重症部分，今年來已經累積突破萬例，占確診比例21％。

指揮中心表示，今日新增之24,669例本土病例，為11,199例男性、13,465例女性、5例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（5,073例），台北市（3,054例），台中市（2,966例），桃園市（2,793例），高雄市（2,015例），台南市（1,669例），彰化縣（982例），新竹縣（726例），新竹市（724例），屏東縣（655例），苗栗縣（648例），雲林縣（540例），宜蘭縣（531例），花蓮縣（465例），南投縣（423例），基隆市（415例），嘉義縣（338例），台東縣（234例），嘉義市（234例），澎湖縣（94例），金門縣（81例），連江縣（9例）。

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為19例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月11日至8月13日，死亡日期介於5月11日至8月14日。

指揮中心說明，今日新增204例境外移入個案中，為118例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別為越南（14例），泰國（12例），美國（5例），英國、菲律賓及瑞士（各2例），柬埔寨、馬來西亞、香港、印尼、阿拉伯聯合大公國、寮國、奧地利、中國、加拿大及南非（各1例）移入。另157例感染國家調查中。入境日期介於今年7月19日至8月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,541,135例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,580,709例排除），其中4,952,570例確診，分別為23,982例境外移入，4,928,534例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,506例COVID-19死亡病例，其中9,491例本土，個案居住縣市分布為新北市2,048例、台北市1,075例、台中市945例、高雄市877例、台南市739例、桃園市718例、彰化縣554例、屏東縣397例、雲林縣291例、南投縣282例、苗栗縣220例、嘉義縣216例、基隆市213例、宜蘭縣191例、嘉義市158例、花蓮縣153例、新竹縣147例、台東縣138例、新竹市90例、澎湖縣23例、金門縣16例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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