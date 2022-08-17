悠遊國旅補助 自由行經費剩不到一半

交通部觀光局長張錫聰今天表示，悠遊國旅補助的自由行住房部分已用了56%，預估9月前可能就會公告經費即將用罄。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步趨緩，加上暑假旅遊旺季及觀光局推出悠遊國旅補助，也帶動一波國旅熱潮。

張錫聰今天出席「旅行台灣．看鏡台灣」多元主題攝影頒獎典禮暨成果攝影展記者會，他在會後接受媒體聯訪表示，悠遊國旅補助的團體旅遊使用率為39%，已有1萬3000多團出遊，自由行部分則已使用56%，入園優惠使用率也達47%。

張錫聰表示，暑假結束前，國旅市場恢復快速，所以效果很快就出現，尤其住房補助的使用較快，之後也要再觀察市場供需狀況，但9月前應該就會公告經費即將用罄，讓民眾可事先掌握補助經費還剩下多少。

跨境旅遊方面，張錫聰說，中央流行疫情指揮中心有在做相關規劃跟處理，但仍要看指揮中心對疫情的評估，只要疫情趨緩、出入境旅遊無虞，大家都希望趕快恢復正常生活，原則上都有共識，他也知道業界都很期待。

張錫聰表示，如果可以同步開放出入境旅遊最好，但指揮中心若考量以分階段開放也會尊重其判斷，觀光局會密切配合。

張錫聰指出，出入境指引日前送到指揮中心後有些意見要修正，已重新修正送到交通部，等核定後就會再送到指揮中心。

另外，有關柬埔寨詐騙是否會影響到雙方觀光交流，張錫聰表示，詐騙是犯罪行為，觀光方面會配合相關部門做相關宣導，也會提醒旅行社有這個現象，並轉知外交部的旅遊安全平台訊息。

張錫聰表示，至於入境旅客方面，柬埔寨不是來台旅客的主要市場，但也會特別注意。

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