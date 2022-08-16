兩岸緊張…林伯豐憂斷氣斷電、斷ECFA

美國眾議院議長裴洛西訪台餘波盪漾，三三會理事長林伯豐16日指出，台灣應以自身利益為考慮，重建兩岸關係的良性互動，他強調，ECFA確實對台有效益，累計減少約88億美元關稅，政府應重視並全力維持，「ECFA不能停。」



林伯豐也擔心，軍演若變成常態化，以台灣能源進口依賴度高達97％，天然氣發電占比高達42.5％，而天然氣的安全存量只有11天，恐將面臨斷氣斷電，建議政府應重新檢討能源政策。



三三會16日召開例會，面對台海緊張態勢升溫，林伯豐坦言，大陸對台陸續採取實彈軍演、暫停多項台灣食品及農漁產品進口、暫停大陸天然砂出口台灣，以及要求產品標示等等，都讓工商界憂心ECFA是否能夠存續？



林伯豐指出，ECFA對台灣確實有效益，台灣早收產品對大陸出口，由2010年的181億美元，增加到2021年的231億美元，累計減少約88億美元關稅，減稅效益明確，政府應全力維持，「ECFA不能停。」



林伯豐也因此呼籲政府，應以俄烏戰爭經濟與生命的損失為借鏡，並以台灣自身利益考量，重建兩岸關係良性互動、恢復兩會互動，並鼓勵地方政府、工商團體、產業公協會、智庫等民間團體持續與大陸進行交流互訪，以增進彼此瞭解並減少衝突。



特別是，林伯豐擔心，以台灣能源進口依賴高達97％，天然氣發電占比又高達42.5％，天然氣安全存量只有11天的情勢下，一旦軍演常態化，台灣恐將面臨斷氣斷電。因此建議政府應重新檢討能源政策，將零碳排的核電，作為基載電力，提高核能發電比重至少占30％，核二廠及核三廠延後除役，以達到2050淨零碳排。



在核能發展，林伯豐也建議，參考國際趨勢，運用新一代安全的核能技術來發展核電，例如，比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐將投資10億美元，於2030年興建345MW的核電廠，韓國SK集團也將與比爾蓋茲合作發展新一代核能。



此外，針對基工資審議委員會即將召開，林伯豐指出，目前仍處於疫情期間，基本工資調幅建議不要超過3％，若超出這個幅度，物價將會上漲。他還提到，基本工資調漲，實際受益的本勞不到70萬人，除了漲基本工資外，企業也應對於資深、有貢獻員工予以調薪，才有台灣整體薪資提升。