彰銀案圓滿落幕 財長鬆口想退了

財長蘇建榮16日受媒體採訪時表示，彰銀案歷經17年獲圓滿結果，落實「不讓台新吃虧、確保公股權益」的原則，且上任四年多來實質還債3,700億元。自台北大學教授借調財長的蘇建榮，其借調期限至今年12月底，他坦言想回學校執教鞭：「想退下來了。」



蘇建榮16日接受廣播節目專訪，談及從政近八年心路歷程。蘇建榮「學而優則仕」，他先前任教台北大學，自2014年底借調出任北市財政局長、2016年受邀入閣擔任財政部政務次長、2018年出任財長一職至2022年底，其借調期間即將達教育部規定的八年上限。他指出，私底下已向總統蔡英文和行政院長蘇貞昌表達過自己借調期將滿，兩人也都表達尊重。



過去蘇建榮為台北市長柯文哲第一任期的主要財政大將，為柯文哲打造還債計畫，成功在三年內幫北市還債520億元，創下佳績。上任財長職位後，蘇建榮不改「還債」本色，近四年我國每年債務還本數約792億元～1,200億元規模，總計已還債3,700億元，今年也提前還本960億元，有機會在任內突破還債4千億元目標，堪稱「還債部長」。



不僅如此，蘇建榮從次長到財長時期，偕同現任財政部政務次長阮清華一步步解決彰銀案，財政部及台新金自2014年12月間就彰銀經營權爭議所生訴訟案，在今年8月終於獲得圓滿結果，財政部與台新雙方有效提升彰銀業績與營運規模、強化公司治理，同時保障股東權益。



蘇建榮指出，過去彰銀董事會每回改選大家都非常緊張，後來台新金要併購保德信人壽，向金管會承諾處分彰銀股票，雙方才有和解機會。針對是否由其他公股行庫承接彰銀股份，蘇建榮說，有簽保密協議 ，最高原則就是確保彰銀不落入到任何人手上，「我們達成了目的」。



蘇建榮計劃年底回台北大學任教，外界好奇未來新任財長人選，蘇建榮則簡單回應：「由上面決定。」



據悉，今年11月底地方選舉後，是否內閣改組仍待觀察，蘇建榮12月底借調期滿，由於政次莊翠雲、阮清華都需與部長同進退，若選後暫未找到合適人選，除非行政院慰留其中一位政次代理部長職位，比較少見由常次（現為李慶華）暫代，僅曾銘宗任財政部常次有過前例。