第四季人力需求 11年同期最強

勞動部16日公布今年第四季人力需求調查。隨各國邊境管制陸續開放，新興科技商機續熱，國內COVID-19疫情穩定，消費人潮回流帶動，勞動部表示，事業單位預計第四季較第三季人力需求淨增加6萬人，為11年來同期最強，住宿及餐飲業更是翻倍成長，改寫史上同期新高。



為了解今年10月底（第四季）就業市場人力需求情形，勞動部於7月4日至7月22日就員工規模30人以上之事業單位辦理「2022年第3次人力需求調查」，回收有效樣本計3,021家。



結果發現，今年第四季有28.9％的事業單位預計增加人力，整體需求人數預計增加6.7萬人、減少0.8萬人，約淨增加6萬人。勞動部統計處處長梅家瑗表示，隨各國防疫管制持續開放，新興科技應用與數位轉型商機延續，加上國內疫情趨於穩定、消費人潮回流，讓內需服務業景氣回溫，事業單位持續增僱員工。



從行業別觀察，與第三季相比，第四季工業部門人力需求預計淨增加3.2萬人，服務業部門淨增加2.8萬人，在各大業中又以製造業淨增加2.9萬人較多，為2014年第四季以來同期新高。分析製造業中業，主要是集中在電子零組件製造業淨增加0.6萬，金屬製品製造業、電腦電子產品及光學製品製造業均淨增加0.4萬人。值得注意的是，受到房市熱絡，營建工程業的人力需求也連續兩季淨增逾3,000人，寫下2011年第三季以來的單季新高。



服務業部門中，以批發及零售業淨增加0.7萬人最多，寫下11年以來的同期新高，住宿及餐飲業也淨增加約5,000人雖在服務業中排名第二，不但改寫住宿及餐飲業中歷年同期新高，更是將過往最高紀錄2,000人翻倍成長。梅家瑗解釋，餐飲業過去多在第三季、也就是迎接暑假的傳統旺季時增加人力需求，但今年受到本土疫情期間人力大幅減少，進入後疫情時期，必須要回補人力，因此今年主要增加在第四季。