防疫再鬆綁！9月起4天自主防疫可1人1室

指揮中心指揮官王必勝15日宣布，放寬入境3＋4檢疫規定，後4天自主防疫期間在9月起可以返家「1人1室」，並且檢疫地點異動無需通報地方政府。他表示，新政策上路後預期防疫旅館需求會下降，將在實施兩周後來觀察入境總量管制可否再提升。

入境旅客必須執行3天居家檢疫及4天自主防疫，3天居檢仍維持「符合1人1戶」或「防疫旅宿」，但後4天自主防疫原先也為「1人1戶」，9月起放寬成「1人1室」，以有獨立衛浴設備的房間為原則，並且不可入住一般旅宿。再者，根據規定居家檢疫與自主防疫如果為不同地點，要經自主防疫所在地的地方政府同意，此次也取消限制。

王必勝表示，入境檢疫放寬政策將在9月實施，考量部分返台旅客已經訂房，原先防疫旅館約需要訂8天，新制上路後只要4天就可以返家，因此預留時間處理退費相關問題。他也說，新制實施2周後會觀察使用量，決定每週入境總量可以提升到什麼程度。

指揮中心提醒，自主防疫期間非必要不可外出，若要外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果。

另外，指揮中心公布新增首例BA.4本土個案，以及33例BA.5本土。此狀況是否代表疫情即將反轉，王必勝表示，下下周後疫情可能開始上揚，若是依照高推估每天可能有6萬人確診、低推估則有3萬人，接下來會依照實務狀況修正推估模型。

此外，王必勝透露幼兒BNT疫苗預計127萬劑將在本週到貨，有望在下周開打。

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