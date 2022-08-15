首例BA.4本土個案 BA.5本土個案新增33例

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增121例Omicron亞型變異株確定病例，分別為34例本土個案及87例境外移入（另2例本土個案均為8月8日公布之北部BA.5本土個案家庭接觸者，已分別於8月9日、12日記者會說明）。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為76例、BA.5為547例、BA.2.75為5例、另累計58例BA.5、1例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。

指揮中心說明，今日新增33例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為16名男性、17名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部22例、中部8例、南部3例，確診日介於7月5日至8月8日，其中20人已初步疫調，共匡列相關接觸者78人，其中21人已檢驗陽性。

另今日新增之1例BA.4本土個案為北部30多歲男性，8月5日出現喉嚨輕微不適等症狀，8月9日自行快篩陽性，當日就醫採檢PCR陽性確診（Ct：16），同住家人3人同日採檢及快篩亦皆為陽性，目前均居家照護/隔離中。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出5株BA.4、79株BA.5、3株BA.2.75，個案分別為48例男性、39例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今年7月20日至8月11日。其中檢出BA.4個案分別自荷蘭（2例）、埃及、菲律賓、英國（各1例）；BA.5個案分別自美國（13例）、越南（10例）、荷蘭、新加坡（各6例）、英國、菲律賓（各5例）、印尼（4例）、土耳其、瑞士（各3例）、香港、泰國、紐西蘭、義大利、德國、澳大利亞（各2例）、丹麥、日本、比利時、匈牙利、西班牙、波蘭、柬埔寨、埃及、馬來西亞、奧地利、葡萄牙、韓國（各1例）；BA.2.75個案均自印度（3例）移入。

指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織（WHO）於8月10日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為70％，BA.4變異株佔比約為9％，迄今至少100個國家通報BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加，鄰近新加坡、中國大陸、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支（BA.5.X）病例增加，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。

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