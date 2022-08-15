8/15疫情｜本土＋15,596 死亡＋22例

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增15,792例COVID-19確定病例，分別為15,596例本土個案及196例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15,596例本土病例，為7,310例男性、8,284例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,084例)、桃園市(1,973例)、台中市(1,897例)、台北市(1,789例)、高雄市(1,286例)、台南市(971例)、彰化縣(686例)、苗栗縣(521例)、新竹縣(494例)、新竹市(362例)、雲林縣(361例)、宜蘭縣(352例)、屏東縣(348例)、花蓮縣(274例)、南投縣(267例)、嘉義縣(227例)、基隆市(227例)、金門縣(126例)、嘉義市(126例)、台東縣(121例)、澎湖縣(97例)、連江縣(7例)。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為17例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年7月1日至8月12日，死亡日期介於7月16日至8月12日。

指揮中心說明，今日新增196例境外移入個案中，為100例男性、96例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(16例)、美國(4例)、印尼(3例)、加拿大及菲律賓(各2例)、中國、土耳其、新加坡、韓國、英國、馬來西亞及德國 (各1例)移入，另162例感染國家調查中。入境日期介於今年7月15日至8月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,446,244例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,534,239例排除)，其中4,904,622例確診，分別為23,510例境外移入、4,881,058例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,457例COVID-19死亡病例，其中9,442例本土，個案居住縣市分布為新北市2,037例、台北市1,071例、台中市943例、高雄市876例、台南市737例、桃園市713例、彰化縣549例、屏東縣396例、雲林縣289例、南投縣279例、苗栗縣218例、嘉義縣214例、基隆市213例、宜蘭縣191例、嘉義市154例、花蓮縣153例、新竹縣147例、台東縣138例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣15例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。