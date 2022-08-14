台美貿易倡議談判 最快本周啟動

據悉，台美21世紀貿易倡議最快本周內可望宣布啟動實質談判，台美雙方將會對外宣布貿易談判路徑圖。11項議題不會同步展開談判，將「由易入難」，貿易便捷化、中小企業及數位貿易等共識高議題，可望優先啟動，期在明年底前露出簽署台美貿易協定曙光。

未來是否以這項新台美貿易倡議取代我國加入印太經濟戰略架構（IPEF），或仍不放棄參與IPEF，知情高層表示，美方預計在9月中旬召開IPEF部長級會議，屆時將觀察會議結論，再決定下一步計畫。

美國白宮印太事務協調官坎貝爾12日在華府強調，為強化與台灣經貿關係，未來數天將宣布台美貿易談判路徑圖。對此，行政院政委鄧振中認為，這是非常正面的訊息。他表示，雙方各自準備台美21世紀貿易倡議進度順利，已快到可啟動實質談判階段，他證實近日有望宣布啟動，但確切時間不願透露。據側面了解，台美可望本周內對外宣布貿易談判路徑圖及啟動首次談判時間。

據了解，美方完成公眾意見徵詢，各利益團體對台美啟動新模式貿易談判十分正面，僅有個別少數個案，對我國法規透明度，文件複雜規定有雜音，並無結構性問題。鄧振中說，有些個案須檢討我國行政命令法規，但對貿易市場開放相關法律幾已完備，為CPTPP高標準而檢討的修法，已送達立法院，未來台美談判將聚焦在制度面，個案問題例如醫材設備等障礙，可循TIFA機制解決。

行政院經貿辦針對11項議題談判大致準備就緒，貿易便捷化、中小企業或數位貿易，都對我方企業有利，且雙方爭議不大，應有共識可優先談判。知情人士表示，關務便利對我出口有很大幫助，善用科技能減低進出口通關費用，貿易便捷化後，對雙方都能互惠，也可對等。一旦「加速通關」，會明訂幾小時內貨品要放行，貨物出口後通關文件可送至海關預審，大幅縮短貨品在邊境時間。至於中小企業議題，可利用科技幫他們做廣告行銷，省掉支出成本，並直接打入美國消費市場。

台美21世紀貿易倡議將就貿易便捷化、中小企業、數位貿易、法規制定、農業、反貪污、勞工、環保、標準、國營企業，及非市場經濟等11項議題展開談判。

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