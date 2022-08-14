琅琊病毒PCR定序完成 疑似病例可檢測了

大陸山東、河南等地近日發現新的「瑯琊病毒」（ Langya henipavirus，LayV ），已經累積35人確診。衛福部疾管署今已完成瑯琊病毒完成建立PCR檢驗方法，發言人莊人祥表示，醫師若發現疑似個案，而其餘相關疾病若都是陰性後，就可以進行採檢，藉此希望「練兵」，及早因應新興疾病。

大陸山東、河南已發現了35例出現急性症狀的感染者，其中有26例僅感染LayV，進一步分析這26人的症狀，26例患者表現為發燒(100%)、乏力(54%)、咳嗽(50%)、厭食(50%)、肌痛(46%)、噁心(38%)、頭痛(35%)、嘔吐(35%)，並伴有血小板減少(35%)、白細胞減少(54%)異常，肝腎功能受損(35%)腎功能受損(8%)。

瑯琊病毒已有35例感染個案，其中26位僅有感染瑯琊病毒，另外9位則出現同時感染其他病毒狀況。目前尚未證實是否會「人傳人」，但至今致死率尚不清楚。

為將病毒阻絕於境外，疾管署實驗室完成瑯琊病毒核酸檢驗方法，發言人莊人祥表示，已經根據公開論文刊登的方法，成功合成PCR核酸檢測的工具，國內已經可以開始採檢。

莊人祥表示，若醫師發現相關症狀例如發燒、乏力等症狀，若其他流行疾病都是陰性的通報個案，就可以檢測看看。他也強調，國內目前尚未監測到病例，可以及早練練兵，以因應新興疾病。

（ 中時 鄭郁蓁）

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