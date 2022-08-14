8/14疫情｜本土＋20,802例 死亡＋22例

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新冠肺炎本土新增20,802例，以及290例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日沒有特殊死亡個案，有新增一例兒童重症，是MIS-C，為10歲男童，本身沒有慢性病史，曾在6月2日打過一劑新冠疫苗，6月8日快篩陽性確診，8月1日起陸續出現發燒、腹痛、全身紅疹、雙眼結膜炎，8月2日到急診就醫，診斷疑似MIS-C，收治一般病房，經免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況好轉，於8月8日康復出院。

指揮中心表示，今日新增之20,802例本土病例，為9,572例男性，11,220例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,312例)，臺中市(2,473例)，臺北市(2,432例)，桃園市(2,324例)，高雄市(1,731例)，臺南市(1,394例)，彰化縣(897例)，新竹縣(566例)，雲林縣(541例)，苗栗縣(535例)，新竹市(516例)，宜蘭縣(500例)，屏東縣(474例)，基隆市(396例)，花蓮縣(359例)，南投縣(318例)，嘉義縣(313例)，澎湖縣(208例)，嘉義市(195例)，臺東縣(174例)，金門縣(136例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為13例男性、9例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、21例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至8月11日，死亡日期介於6月3日至8月11日。

指揮中心說明，今日新增290例境外移入個案中，為167例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(7例)，美國(6例)，泰國及越南(各5例)，法國(3例)、印尼及馬來西亞(各2例)，英國、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國、韓國、孟加拉國、菲律賓及德國(各1例)移入，另253例感染國家調查中。入境日期介於今年7月15日至8月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,414,675例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,519,596例排除)，其中4,888,840例確診，分別為23,316例境外移入，4,865,470例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,435例COVID-19死亡病例，其中9,420例本土，個案居住縣市分布為新北市2,037例、臺北市1,070例、臺中市939例、高雄市872例、臺南市735例、桃園市712例、彰化縣547例、屏東縣396例、雲林縣288例、南投縣276例、苗栗縣218例、嘉義縣214例、基隆市212例、宜蘭縣190例、嘉義市154例、花蓮縣153例、新竹縣145例、臺東縣138例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣15例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（中時 鄭郁蓁、范揚光 、莊楚雯、楊雅婷）

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