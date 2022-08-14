8/14前瞻一周》本周國內外財經焦點

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國內財經焦點

8/15（一） 央行公布銀行辦理人民幣業務概況
打造亞太數位經濟共同體國際論壇
8/16（二） 元大投信新基金上市記者會
勞動部公布最新無薪假統計
耀睿科技OTIC實驗室發出全球首張OPEN RAN認證記者會
8/17（三） 高鐵嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案線上招商說明會
三三會召開8月例會
8/18（四） CHAUMET頂級珠寶展
8/19（五）央行公布第二季國際收支
台灣金融研訓院2022綠色金融領袖圓桌論壇
台糖5筆高雄土地招商說明會
高雄展覽館新創生活展

國際財經焦點

8/15（一）美國8月帝國州製造業景氣指數、8月建商信心指數
日本第二季GDP初值、6月工業生產
德國7月躉售物價
8/16（二）美國7月建築許可、房屋開工、工業生產
德國ZEW經濟景氣指數
澳洲央行會議紀錄
8/17（三）美國7月零售額
歐元區第二季GDP修正值
英國7月CPI
紐西蘭央行利率決議
日本7月貿易赤字
8/18（四）美國聯準會會議紀錄、8/13當周初領失業救濟金人數、7月成屋銷售
歐元區7月CPI
澳洲7月失業率
8/19（五）歐元區6月經常帳
德國7月PPI
英國7月零售額
日本7月CPI

陸港澳焦點

8/15（一） 7月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、城鎮固定資投資、失業率、70個大中城市住宅價格報告
港股理想汽車、舜宇光学、閱文集團公布第二季財報
上證科創板高端裝備製造指數、上證科創板新材料指數首次公布
8/16（二）港股中國電信、中通快遞公布第二季財報
美股中概股騰訊音樂公布第二季財報
8/17（三） 香港5～7月失業及就業不足統計
港股騰訊、港交所、新鴻基、壹帳通公布第二季財報
8/18（四）7月Swift人民幣在全球支付中占比
港股吉利汽車公布第二季財報
「2022世界機器人大會」在北京召開，至21日
8/19（五） 港股小米公布第二季財報

台股一周焦點

8/15（一） 除息晶焱、智擎、瑞祺電通等
8/15（一） 法說會玉山金、勤誠、友通
8/16（二） 除息光寶科、同致、光頡等
8/16（二） 法說會旺矽、四維航、東元、晶彩科、京城銀、精成科、瀚宇博、至興、桓達、千附精密、康舒、崇越電、桓達
8/17（三） 除息微星、光罩、廣隆等
8/17（三） 法說會 弘憶股、神基、晶技
8/18（四） 除息大立光、亞信、瓦城等
8/18（四） 法說會 91APP-KY、萬潤、富喬
8/19（五） 除息巨大、信邦、碩禾等
8/19（五） 法說會 富邦金、華夏、港建、杏一、元大期
工商時報 數位編輯