8/14前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|8/15（一）
|央行公布銀行辦理人民幣業務概況
打造亞太數位經濟共同體國際論壇
|8/16（二）
|元大投信新基金上市記者會
勞動部公布最新無薪假統計
耀睿科技OTIC實驗室發出全球首張OPEN RAN認證記者會
|8/17（三）
|高鐵嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案線上招商說明會
三三會召開8月例會
|8/18（四）
|CHAUMET頂級珠寶展
|8/19（五）
|央行公布第二季國際收支
台灣金融研訓院2022綠色金融領袖圓桌論壇
台糖5筆高雄土地招商說明會
高雄展覽館新創生活展
國際財經焦點
|8/15（一）
|美國8月帝國州製造業景氣指數、8月建商信心指數
日本第二季GDP初值、6月工業生產
德國7月躉售物價
|8/16（二）
|美國7月建築許可、房屋開工、工業生產
德國ZEW經濟景氣指數
澳洲央行會議紀錄
|8/17（三）
|美國7月零售額
歐元區第二季GDP修正值
英國7月CPI
紐西蘭央行利率決議
日本7月貿易赤字
|8/18（四）
|美國聯準會會議紀錄、8/13當周初領失業救濟金人數、7月成屋銷售
歐元區7月CPI
澳洲7月失業率
|8/19（五）
|歐元區6月經常帳
德國7月PPI
英國7月零售額
日本7月CPI
陸港澳焦點
|8/15（一）
|7月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、城鎮固定資投資、失業率、70個大中城市住宅價格報告
港股理想汽車、舜宇光学、閱文集團公布第二季財報
上證科創板高端裝備製造指數、上證科創板新材料指數首次公布
|8/16（二）
|港股中國電信、中通快遞公布第二季財報
美股中概股騰訊音樂公布第二季財報
|8/17（三）
|香港5～7月失業及就業不足統計
港股騰訊、港交所、新鴻基、壹帳通公布第二季財報
|8/18（四）
|7月Swift人民幣在全球支付中占比
港股吉利汽車公布第二季財報
「2022世界機器人大會」在北京召開，至21日
|8/19（五）
|港股小米公布第二季財報
台股一周焦點
|8/15（一）
|除息
|晶焱、智擎、瑞祺電通等
|8/15（一）
|法說會
|玉山金、勤誠、友通
|8/16（二）
|除息
|光寶科、同致、光頡等
|8/16（二）
|法說會
|旺矽、四維航、東元、晶彩科、京城銀、精成科、瀚宇博、至興、桓達、千附精密、康舒、崇越電、桓達
|8/17（三）
|除息
|微星、光罩、廣隆等
|8/17（三）
|法說會
|弘憶股、神基、晶技
|8/18（四）
|除息
|大立光、亞信、瓦城等
|8/18（四）
|法說會
|91APP-KY、萬潤、富喬
|8/19（五）
|除息
|巨大、信邦、碩禾等
|8/19（五）
|法說會
|富邦金、華夏、港建、杏一、元大期