8/13疫情｜本土+21,056 新北仍破4千例

疫情指揮中心13日公布國內新增21,289例COVID-19確定病例，分別為21,056例本土個案及233例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之21,056例本土病例，為9,658例男性，11,388例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,082例），臺中市（2,534例），台北市（2,439例），桃園市（2,327例），高雄市（1,744例），台南市（1,507例），彰化縣（951例），新竹縣（661例），苗栗縣（618例），新竹市（518例），雲林縣（494例），屏東縣（491例），宜蘭縣（452例），嘉義縣（393例），南投縣（360例），基隆市（341例），花蓮縣（311例），澎湖縣（251例），台東縣（232例），嘉義市（226例），金門縣（108例），連江縣（16例）。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為27例男性、13例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、30例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月2日至8月10日，死亡日期介於5月10日至8月10日。

指揮中心說明，今日新增233例境外移入個案中，為146例男性，87例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓（12例），越南（11例），美國（8例），泰國（6例），新加坡（5例），日本（4例），土耳其及香港（各3例），奧地利、澳大利亞及馬來西亞（各2例），保加利亞、印度、瑞士、印尼、波蘭、阿拉伯聯合大公國、荷蘭及比利時（各1例）移入，另167例感染國家調查中。入境日期介於今年7月13日至8月12日。