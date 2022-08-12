8/12疫情｜本土+21,761 境外228例

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增21,989例COVID-19確定病例，分別為21,761例本土個案及228例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

指揮中心表示，今日新增之21,761例本土病例，為10,017例男性，11,738例女性，6例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市（4,376例），台中市（2,665例），桃園市（2,429例），台北市（2,355例），高雄市（1,775例），台南市（1,517例），彰化縣（991例），苗栗縣（726例），新竹縣（652例），屏東縣（546例），雲林縣（508例），宜蘭縣（497例），新竹市（494例），花蓮縣（397例），南投縣（356例），基隆市（346例），嘉義縣（320例），澎湖縣（222例），嘉義市（214例），台東縣（207例），金門縣（160例），連江縣（8例）。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為14例男性、17例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月28日至8月9日，死亡日期介於6月12日至8月9日。

指揮中心說明，今日新增228例境外移入個案中，129例男性，99例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（16例）、馬來西亞（6例）、泰國（5例）、菲律賓、日本及美國（各4例）、印度（3例）、韓國、蒙古及中國（各2例）、新加坡、埃及、澳大利亞及柬埔寨（各1例）移入，另176例感染國家調查中。入境日期介於今年7月12日至8月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,335,454例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,481,345例排除），其中4,846,501例確診，分別為22,800例境外移入，4,823,647例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,373例COVID-19死亡病例，其中9,358例本土，個案居住縣市分布為新北市2,028例、台北市1,065例、台中市930例、高雄市865例、台南市731例、桃園市706例、彰化縣545例、屏東縣392例、雲林縣286例、南投縣275例、苗栗縣218例、嘉義縣212例、基隆市210例、宜蘭縣188例、嘉義市152例、花蓮縣151例、新竹縣144例、台東縣137例、新竹市88例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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