林智堅宣布退出桃園市長選戰 鄭運鵬頂替

桃園市長參選人林智堅論文案風波燒不完，據指出，民進黨今（12日）中午針對桃園選情在總統官邸召開臨時選對會，林已確定退選，將由民進黨桃園選區立委鄭運鵬頂替上陣。民進黨新聞部14:30將開記者會，由黨秘書長林錫耀轉述今日選舉對策委員會會議相關決議。而林智堅也出席。另外，鄭運鵬訂於15：30在立法院接受採訪。

林智堅表示，首先，這段時間以來因為論文風波造成的社會紛擾，學校方面受到各界的壓力，還有支持者的焦慮，智堅由衷的抱歉。

過去我曾經錯過學習的黃金時期，出社會工作之後，才繼續進修。不過，因為我個人的不夠努力以及寫作的瑕疵，衝擊台大與中華大學寧靜的校園，甚至審議制度引發大家的撕裂，這些都是我不願意看到並深感抱歉的。

林智堅說，39歲當選新竹市長，47歲有機會代表黨參選桃園市長，深受黨內先進的指導與栽培，我也不願意因為個人的不足與缺陷，造成團結台灣、建設台灣的進步力量，陷入泥沼而無法出聲。因此，我選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌。

林智堅論文日前被台大認定、撤銷碩士學位，不僅個人及全黨形象皆重創，周三中執會，黨主席蔡英文下令全黨力挺林，黨內、輿論更是炸鍋，加上中華大學論文審查結果即將出爐，傳出結果不樂觀。選對會及相關當事人今上午赴總統官邸，由林智堅自行宣布退選，立委鄭運鵬接下任務的機率很高。

據了解，今天早上，林智堅跟立委鄭運鵬一起到黨團總召柯建銘辦公室長談，隨後轉往總統官邸。

今天上午，民進黨祕書長林錫耀、選對會要角與桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌及副總統賴清德也都陸續進入官邸，討論林智堅去留。

據了解，林智堅論文在台大學倫會結論出爐後，黨內炸鍋，網路言論一面倒，連蔡英文總統臉書都被灌爆；加上黨內不滿聲浪陸續湧現，黨內人士也透露，柯建銘也並未出面為林智堅向黨內同志喊話，加上黨籍立委高嘉瑜、議員王世堅，連英系都跳出來痛批，各界民調陸續出爐，也沒有一份民調力挺林。

據了解，中華大學論文審查結果也將出爐，林智堅受訪提到中華大學倫審會讓他有「先射箭再畫靶」的感覺，外界研判，中華大學論文審議結果可能也不樂觀。本周三中執會，蔡英文下令全黨公職力挺林智堅，使得黨內所有助選、參選人，屢屢被問到林智堅論文案，都要被講固定一套版本，「應該給當事人充分說明的機會」等論述。如果林繼續選，這個問題將在民進黨所有參選人的每個行程，「如影隨行」。

一件件一樁樁事件與氛圍，不僅對林智堅選情不利，也恐外溢到民進黨其他縣市選情，但是總統已經把話講死，唯有林智堅自行宣布退選，才能解套。至於可望接下重擔，參選桃園市長的鄭運鵬，連日來力挺林智堅，一旦參選，也要先對外說明挺林的理由。

（中時新聞網 莊雅婷 、中時、 曾薏蘋）

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