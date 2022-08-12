8/15快篩實名制第四輪開跑 一次可買10劑

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，鑑於COVID-19國內疫情處於廣泛社區流行，因應民眾購買家用抗原快篩試劑之需求，及保護幼兒健康，故宣布自今（2022）年8月15日起，實施第四輪家用抗原快篩試劑實名制及第三輪0-6歲學齡前幼兒免費領取1份（5劑）快篩試劑。

目前實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，為滿足民眾購買之需求，從原先購買1份（5劑），增加至多可購買2份（10劑），並可分成1次或2次購買（可代購），售價仍維持每份（5劑）500元，籲請有需求與符合資格的民眾，可持健保卡至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局與衛生所購買/領取。

指揮中心說明，為因應民眾購買平價之家用抗原快篩試劑需求，指揮中心於今年4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，依循口罩實名制1.0於健保特約藥局及衛生所通路販售，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，每份售價500元（醫材原則售出，概不退換）；第二輪於6月6日開始實施，每個販售據點每天配送份數由78份增為117份，並自6月13日起，取消單雙號的購買限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性；第三輪於7月1日開始實施，每輪每位民眾維持購買1份5劑。

另為提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障尚未接種COVID-19疫苗之0至6歲幼兒健康，指揮中心表示，自6月1日實施0至6歲幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，並於6月6日起，實施對象擴大為2015年9月2日（含）以後出生的學齡前幼兒，民眾可持2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。之後於7月1日實施第二輪讓0至6歲學齡前幼兒再免費領取1份5劑快篩試劑，本次8月15日實施的第三輪，維持每位幼兒免費領取1份5劑。

指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,555家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。另指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

8月15日起，實施第四輪家用快篩抗原試劑實名制，及第三輪0-6歲學齡前幼兒免費領取1份快篩試劑，民眾可持健保卡購買/領取。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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